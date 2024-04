189,90€ - 104,00 €

Motorola moto g13 (tripla fotocamera 50 MP, batteria 5000 mAH, Dolby Atmos Stereo Speakers, 4/128 GB espandibile, Display 6.53″ 90Hz, NFC, Dual SIM, Android 13), Blue Herion, cover inclusa

Pile ‏ : ‎ 2 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 50 x 50 x 28 cm; 170 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 20 gennaio 2023

Produttore ‏ : ‎ Motorola

ASIN ‏ : ‎ B0BSLK99CM

Numero modello articolo ‏ : ‎ PAWV0017SE

Tripla fotocamera 50 MP Quad Pixel – Scatta immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione. Modalità Visione Notturna, ultra-grandangolare, lente Macro e altro ancora per foto sempre al top.

Batteria 5000 mAh – Fino a due giorni di durata della batteria e ricarica rapida TurboPower

Display 90Hz 6.53″ e audio Stereo – Goditi al meglio i tuoi contenuti con il nitido display HD+ a 90 HZ e il suono avvolgente degli Stereo Speakers Dolby Atmos

Design ultra-sottile – Eleganza e comodità di utilizzo, grazie ai soli 8 mm di spessore

Memoria 4/128 GB espandibile – Spazio in abbondanza e accesso immediato ai tuoi contenuti preferiti con l’ampia memoria interna da 128 GB espandibile via microsd fino a 512 GB.