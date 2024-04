Samsung TV Neo QLED QE85QN900CTXZT, Smart TV 85″ Serie QN900C, Neo QLED 8K UHD, Dolby Atmos, Alexa e Google Assistant integrati, Titan Black, 2023, DVB-T2

9.999,00€ - 7.211,22 €

Descrizione Prodotto

L’esperienza 8K più wow di sempre

Tecnologia Quantum Matrix Pro

Contrasto ultra-nitido in 8K per rivelare tutti i dettagli nascosti

Ammira dettagli inimmaginabili, dai neri più profondi ai bianchi più puri, con un’area di illuminazione 1,5 volte superiore rispetto alla tecnologia Quantum Matrix.

Processore Neural Quantum 8K

La migliore esperienza 8K basata su AI per i tuoi contenuti

Un processore potente per godere di tutto il realismo 8K grazie all’AI Upscaling, che migliora le scene in modo automatico, a prescindere dal contenuto originale.¹ ²

Infinity Screen

Oltre ogni confine

Spingi al limite la tua esperienza di visione con una cornice praticamente invisibile che elimina ogni tipo di distrazione per regalarti un’esperienza totalmente immersiva

Dolby Atmos

Esperienza Dolby Atmos con altoparlanti superiori

Gli altoparlanti superiori Samsung e il Dolby Atmos offrono un’incredibile esperienza sonora che ti catapulta direttamente al centro dell’azione con un audio multidimensionale.

La vera risoluzione 8K

Scopri la potenza di ogni singolo frame con un livello di nitidezza di 33 milioni di pixel per una risoluzione quattro volte la qualità 4K.³ ⁴ ⁵

Neo Quantum HDR 8K Pro

Porta la tua esperienza di visione al livello successivo, con colori straordinari e un contrasto ultra-preciso, il tutto reso possibile da Neo Quantum HDR 8K Pro.⁶ ⁷

OTS Pro

Immergiti più in profondità nei suoni grazie a OTS Pro, che segue l’azione da ogni angolo del TV, centro incluso, senza perderti nessun dettaglio.

Adaptive Sound Pro

La tecnologia di remastering ottimizza la resa sonora in base ai tuoi spazi e ai contenuti audio, per suoni vividi, ma bilanciati, e voci dei dialoghi più nitide.

Attachable Slim One Connect

Qualunque sia l’ambiente di installazione, Attachable Slim One Connect riduce al minimo l’ingombro di cavi, migliorando la resa estetica.

Infinity One Design

Lo splendido Infinity One Design ti regala un’esperienza di visione di livello superiore con un profilo incredibilmente sottile.

Gaming Hub

Con Gaming Hub, che ti garantisce l’accesso ai tuoi giochi per console preferiti, al cloud gaming e alle app standalone, scegliere a cosa giocare è più facile e veloce. ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁸ ¹⁹

FreeSync Premium Pro

Visione altamente dinamica, oltre che una perfetta combinazione di prestazioni fluide e straordinarie immagini HDR a bassa latenza, per una performance destinata alla vittoria.¹⁴

Smart Hub

Suggerimenti e selezioni ottimizzati, per dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo allo streaming di film, giochi e dei programmi che ami.¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹

SmartThings

Rilassati e lascia che SmartThings si connetta, monitori e controlli tutti i tuoi dispositivi smart, per gestire l’ambiente domestico in modo intuitivo tramite un hub integrato.²⁰ ²¹ ²² ²³

¹ L’esperienza visiva può variare in base alle tipologie di contenuto e formato. ² L’upscaling potrebbe non essere applicabile alla connessione PC e alla Modalità Gioco. ³ La vera risoluzione 8K è definita come una risoluzione di 7.680 x 4.320 pixel. ⁴ Contenuti originali in 8K basati sull’attuale standard di decodifica, connettività e streaming 8K. ⁵ Gli standard futuri e di soggetti terzi non sono garantiti o potrebbero richiedere l’acquisto di dispositivi/adattatori aggiuntivi.⁶ La gamma di luminanza di Quantum HDR è basata su standard di test interni ed è soggetta a modifiche in base alle condizioni di visione o alle specifiche. ⁷ I TV Samsung 8K sono preimpostati per il risparmio energetico. Puoi regolare la luminosità in [menu/impostazione]. ⁸ Le caratteristiche e i giochi supportati possono variare a seconda dei Paesi e dei modelli. ⁹ A seconda del gioco specifico, per utilizzare il Gaming Hub potrebbe essere necessario un controller separato. ¹⁰ A seconda del gioco o del servizio potrebbe essere necessario scaricare delle app. ¹¹ Potrebbero essere richiesti una connessione a Internet e un abbonamento a un servizio di gaming aggiuntivo. ¹² I servizi relativi ai contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. ¹³ Disponibile solo in USA/CA/UK/FR/DE/ES/IT/BR/KR ¹⁴ L’esperienza di visualizzazione può variare in base ai tipi di contenuto, all’unità di elaborazione grafica, alle velocità di connessione di rete e ai livelli di ping durante il gioco sul cloud. ¹⁵ I servizi relativi ai contenuti e i suggerimenti possono variare in base al Paese. ¹⁶ Prima dell’utilizzo è necessario accettare i Termini e condizioni e la Politica sulla privacy dello Smart Hub. ¹⁷ Alcuni servizi sono disponibili solo con registrazione e abbonamento ¹⁸ È richiesto un account Samsung. ¹⁹ UI soggetta a modifiche senza preavviso. ²⁰ La tecnologia, le funzioni e le caratteristiche disponibili possono variare in base al Paese e a seconda del fornitore di servizi, dell’ambiente di rete o del prodotto, e sono soggette a modifica senza preavviso. ²¹ Richiede Wi-Fi, Bluetooth o altra connessione di rete wireless e il login all’account Samsung. ²² I dispositivi connessi sono venduti separatamente. ²³ L’uso della tecnologia richiede il consenso sia all’informativa sulla privacy di SmartThings sia al dispositivo registrato automaticamente.

Dettagli eccezionali, anche nelle scene più scure e più luminose, con Quantum Matrix Technology Pro

Immagini in 8K grazie all’intelligenza artificiale (Neural Quantum Processor 8K)

Infinity Screen ti dà uno schermo senza limiti e senza la distrazione dei bordi

L’audio Dolby Atmos multidirezionale ti avvolge da ogni angolazione

Smart Hub ti permette di salvare tutti i programmi TV, i videogiochi e i temi di fondo per TV che preferisci in un unico posto