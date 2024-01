Elodie: Soli A Milano è il nuovo singolo con i Club Dogo

Elodie dopo l’anno d’oro di Red Light è tornata in radio con un nuovo singolo in collaborazione con i Club Dogo. Il titolo Soli A Milano fa parte del nuovo album del gruppo hip hop che è tornato insieme dopo quasi un decennio dallo scioglimento.

Gue Pequeno (che pare abbia un flirt con Vera Gemma), Jake La Furia e Don Joe, in occasione del loro come back, hanno chiamato a rapporto molti amici per collaborare nel nuovo album che seguirà un tour già tutto sold out fra marzo e aprile. Fra questi Marracash, Sfera Ebbasta e la già citata Elodie.

Nonostante l’uscita dell’album, il gruppo ha scritto su Instagram che non rilascerà nessuna intervista alla stampa: “Tutto quello che avevamo da dire è dentro il disco“, hanno scritto.

Che bello essere noi, perché oggi esce il nuovo album dei #ClubDogo. Quello che aspettavamo da 10 anni.❤️‍🔥 Ascolta ora Club Dogo insieme a tutte le uscite del #NewMusicFriday pic.twitter.com/XoNq7v4Djc — Spotify Italia (@SpotifyItaly) January 12, 2024

Ecco Soli A Milano:



Elodie su alcuni trapper: “Scadenti, non mi piacciono, non li comprendo, non ci collaborerei”

Nelle scorse settimane è tornata virale un’intervista che Elodie ha rilasciato a Rockol tempo fa in occasione dell’uscita dell’album Red Light. Parlando di s3ssismo col giornalista Gianni Sibilla, la cantante ha dichiarato: