Aerei per Beatrice scatenano strane reazioni: chi rosica e chi fa figuracce

Oggi sopra la casa del Grande Fratello c’è stato un bel via vai di aerei per gli inquilini, la metà però hanno portato dei messaggi per Beatrice Luzzi. Il primo è stato forse il più semplice ed innocuo: “Bea a testa alta, noi siamo il tuo scudo“. La Luzzi ha subito ringraziato, ma ha aggiunto di non aver bisogno di uno scudo esterno: “Grazie veramente , ma non c’è bisogno. Grazie ragazzi, non c’è bisogno dello scudo, ma vi sono molto grata. Ce l’ho lo scudo state tranquilli, vi amo e vi ringrazio tantissimo“.

Gli aerei per Beatrice smuovono la casa.

Poco dopo sulla casa è volato un messaggio che non è stato compreso da tutti: “Maxers con Max, l’Italia è con Bea“. In questo caso Beatrice non ha capito subito: “Cioè? I Maxers con noi due? Ma che strano aereo. Cosa vuol dire? I Maxers forse vogliono bene anche a me. È bello dai è bello, bello grazie a tutti. Uno strano aereo che va interpretato. Noi abbiamo deciso con Max che saremo superficiali. Non faremo quelle grandi riflessioni che faceva Max. Cercheremo di prendere tutto con leggerezza“.

Tra tutti gli aerei è stato il terzo a suscitare la reazione più inaspettata di Beatrice, il messaggio era: “Questo sarà sempre e solo il Grande Fratello di Beatrice”. L’attrice si è immediatamente alzata: “No, no, no raga no. Ragazzi così no. Vi ringrazio per il pensiero, ma non è questo… come posso dire? Io sono tornata perché mi mancava questo senso di comunità, questa famiglia strana con litigate e riappacificazioni. No, non ditemi che questo è il mio Grande Fratello. Così mi imbarazzate“. Il messaggio sul quarto aereo invece era in latino: “Sine ullo metu, we know, Vittuzzi“. Beatrice però ha fatto una figuraccia: “Ma sine ullo è sardo? Ah è latino, che figura! Vuol dire senza alcuna paura“.

Qualche minuto dopo il passaggio degli striscioni Giuseppe Garibaldi è andato in cucina e si è lamentato: “Ma stai capendo? Ma come fa ad essere l’Italia con Bea? E vedere che passa questo messaggio…”



