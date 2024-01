Barbara d’Urso: Rai e Discovery rompono il silenzio sul suo futuro televisivo

Dove andrà Barbara d’Urso a lavorare ora che è libera da ogni impegno con Mediaset? Nonostante Novella 2000 abbia parlato di “Rai e Discovery” le cose sarebbero diverse.

“A Novella 2000 la notizia è arrivata, ed è certa: Rai e Discovery sono più che interessati ad avere quella che un tempo veniva chiamata Lady Cologno al timone nelle loro reti”, hanno scritto questa settimana, ma la realtà potrebbe essere un’altra. Sia Rai, sia Warner Bros Discovery, infatti, hanno freddato le speranze dei fan di Barbara.

Qualche mese fa Laura Carafoli di WBD, a domanda diretta su Barbara d’Urso, aveva risposto: “Lei è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, una su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita. Questa stagione è andata, non abbiamo un’idea, ma mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque”; mentre la scorsa settimana alla medesima domanda ha risposto: “Barbara su Nove? Mai dire mai“, restando vaga. Più categorico, invece, l’AD della Rai, Roberto Sergio, che fra le pagine de La Verità ha detto: “Con Barbara d’Urso nessuna trattativa, non la conosco“.

Barbara d’Urso: non ci sarebbe nessun programma in questa stagione tv 2023/2024

Insomma, almeno per questa stagione televisiva (che terminerà a giugno) per BdU non ci sarebbe in cantiere niente, se non un’eventuale intervista. E per quella non ci sarebbero problemi: la più quotata sarebbe da Mara Venier a Domenica In.