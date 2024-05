Baby Gay andrebbe al Grande Fratello? La risposta della TikToker

Da un paio di settimane Alfonso Signorini ha annunciato l’apertura dei casting per la 19esima edizione del Grande Fratello e su TikTok moltissimi utenti stanno chiedendo ai propri trash idol se parteciperebbero al reality. Dopo la risposta di Cara, ecco arrivata anche quella di Baby Gay.

Cara al Grande Fratello? Lei: “Se mi chiamano ci vado a una condizione” https://t.co/gMGXFWDkhE #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 25, 2024

Ovviamente, proprio come Cara, anche Baby Gay ha risposto ironizzando proponendo il suo personaggio non binario che si identifica in un chicken nuggets del McDonald, ovvero: caldo tossico e finto all’interno.

“Io al Grande Fratello? Io sono una sf1gata, Alfonso non mi calcola neanche con il binocolo, anche se mi legassi davanti la Casa a lui non interesserebbe. Direbbe: ‘Questa è obesa durerebbe pure sei mesi senza mangiare non mi preoccupo‘. Te invece hai più chance di partecipare, in caso andiamo insieme, diciamo che siamo lesbiche fidanzate da dieci anni e poi una volta dentro io mi cerco la mia lesbica tomboy con l’ucc3llo e te quello che ti piace. Però restiamo unite! Sarebbe un sogno così se vinco mi rifaccio le t3tte. Love you, baci stellari!”

Ecco il video:

Baby Gay è un personaggio di TikTok che sta divento virale proprio in quest’ultimo periodo grazie ai numerosi video fatti con vari artisti come Ariete, Leo Gassman, i BNKR44, Baby K, Noemi e molti altri, anche se la sua crush rimane Tananau (con la “u” finale). Il suo motto? “Sono una cessa, pelosa, obesa, inacculturata, senza talenti e morirò da sola a cinquant’anni su questo divano nero sbranata dai cani alsaziani“. Al Grande Fratello il divano nero un tempo c’era davvero. I cani alsaziani per fortuna no.