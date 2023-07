Elisabetta Canalis lancia un appello a chi vuole adottare un animale

L’appello di Elisabetta Canalis attira l’attenzione di milioni di persone: le sue parole sono decise e si rivolgono a chi vuole adottare un animale domestico.

“Non è un giocattolo“, sono queste le prime parole pronunciate da Elisabetta Canalis nel suo ultimo appello per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che sfortunatamente non perde mai la sua attualità. Nonostante la continua informazione sulle sofferenze causate agli animali nei mesi estivi, per ragioni principalmente dettate da quella che si crede sia colpa dell’organizzazione per le vacanze estive, piuttosto che della sensibilità di chi sceglie spontaneamente di prendere un impegno, come quello di accogliere un fido nella propria vita…

Elisabetta Canalis lancia un appello sui social: è rivolto a chi desidera adottare un animale domestico

Spesso si parla delle sofferenze causate agli animali, tralasciando quanto di meraviglioso perdano – per sempre – tutti coloro che decidono di abbandonare sul ciglio di una strada, o in condizioni ancora peggiori, il proprio animale domestico. A tal proposito la showgirl e attrice Elisabetta Canalis ha voluto esprimere la propria opinione in diretta da Olbia, estendendo il suo raggio d’azione – e si spera anche i suoi effetti – ai suoi 3.5 milioni di follower su Instagram.

Pur avendo realizzato gran parte dei suoi sogni nel cassetto, e già dimostrando di essere un’attivista per difendere i diritti degli animali, la showgirl ha lasciato momentaneamente il suo appartamento, acquistato a inizio anno, nel cuore di Los Angeles, per dirigersi in Sardegna in compagnia di sua figlia Skyler per dedicarsi a una missione che ha toccato il cuore di milioni di persone.

La brillante showgirl dal cuore sardo non smette di credere nell’umanità e in una presa di coscienza collettiva in favore del benessere dei quattrozampe, e per tal ragione si è recata presso la “sezione Lida” della “ODV di Olbia“. Da qui ha condiviso una serie di immagini che testimoniano le cure per i pelosetti rimasti senza una casa durante i mesi estivi e

“Siamo state al Rifugio fratelli minori“, ha annunciato la nata sotto il segno della Vergine dopo il suo sopralluogo nel canile di Olbia. La showgirl testimonia di aver trovato, “come sempre delle persone eccezionali” al lavoro sul posto. Le quali, nonostante le torride temperature estiva, hanno accolto lei e Skyler con un sorriso di benvenuto guidandole verso i box. “Se siete indecisi sul prendere un cane“, spiega la showgirl, “per favore pensateci bene“. Tutti gli animali ospitati dal rifugio sono già lì, infatti: “per merito di chi li ha voluti e se ne è sbarazzato senza farsi problemi“.

Nel suo appello la Canalis ricorda come in Italia, la maggior parte dei canili siano già sovraffollati per colpa di scelte poco ponderate. Sono molte le persone, secondo la soubrette, che per accontentare i propri bambini sceglie di adottare un animale, senza rendersi conto che non si tratta di un giocattolo e che ha bisogno di costanti attenzioni e premure. Tanto quanto quest’ultimo è in grado di rivolgerne a noi. “Prendete un cane o un gatto” sottolinea dunque Elisabetta “se potete farlo e se veramente ne siete convinti“: loro aspettano soltanto qualcuno che gli voglia bene davvero.

“Io ho fatto questa scelta e ne sono felice!“, conclude la Canalis orgogliosa di attivarsi per il bene di così tanti amici pelosi. “Nello e Megan“, afferma parlando dei suoi quattrozampe prediletti: “sono i miei trovatelli e l’amore che mi danno è immenso“. Nel suo P.S., poi, la showgirl sottolinea ancora: “non ho mai avuto gatti” ma l’organizzazione no-profit in Sardegna ne ha moltissimi: “ben tenuti, vaccinati” e soprattutto pronti per essere accolti nella loro casa per sempre.