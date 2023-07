sapendolo difendi cane e gatto

I parassiti possono essere fastidiosi e pericolosi per i nostri cane e gatti. Scopriamo insieme dove si nascondono le pulci in casa, in modo tale da difendere le nostre palle di pelo.

L’estate porta con sé non solo giornate calde ma anche parassiti come le pulci. Queste ultime non solo possono annidarsi nel pelo del nostro amico a quattro zampe, causandogli un forte prurito, ma possono colpire anche noi esseri umani causando in noi delle infiammazioni cutanee dovute ai loro morsi.

Per questo motivo dobbiamo fare attenzione e tenere lontani questi parassiti da noi e dai nostri amici pelosi. Tuttavia pochi sanno che le pulci possono nascondersi anche in casa nostra, anche se non conviviamo con un cane o un gatto. Nel seguente articolo vedremo insieme dove si nascondono le pulci in casa e come possiamo allontanarle.

Dove si nascondono le pulci in casa?

Esistono circa 2000 specie di pulci e ognuna di essa può entrare in contatto sia con l’uomo sia con i nostri amici a quattro zampe. Tuttavia le pulci più comuni, che possono infestare la nostra casa, sono le pulci del cane e le pulci del gatto, le quali possono attaccare anche l’uomo e trasmettere a quest’ultimo virus o parassiti attraverso le loro punture.

Solitamente tali pulci provengono dall’esterno, per questo motivo quando torniamo da una passeggiata con Fido, o lasciamo il nostro gatto girovagare all’aperto, sarebbe opportuno controllare sempre il pelo di entrambi.

Tuttavia, purtroppo, pochi sanno che le pulci possono annidarsi anche all’interno della nostra abitazione a causa delle gradevoli temperature che la pulce può trovare nelle nostre case, soprattutto in estate. Per questo motivo durante i mesi caldi vi è una proliferazione di questi parassiti.

Ma dove si nascondono le pulci in casa? Possiamo trovare le larve di tali parassiti nei luoghi umidi e bui delle nostre abitazioni, per esempio nelle crepe o nelle fessure. Ma facendo molta attenzione, le pulci possono nascondersi anche nello scarico. Inoltre dobbiamo fare attenzione anche nei luoghi che frequentano i nostri amici pelosi come:

Letto

Divano

Poltrona

Coperte

Lenzuola

Per capire se ci sono pulci in casa bisogna osservare l’eventuale presenza delle feci di questi parassiti. Esse si presentano come punti neri che, se schiacciati, diventano rossi.

Come allontanare le pulci

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente le pulci possono “attaccare” sia le persone che gli animali. La prima cosa per poterle allontanare è individuare il focolaio ed effettuare una pulizia con l’aspirapolvere sulle superfici dove possono essere presenti larve o uova.

Dopodiché è necessario disinfettare tutto ciò che appartiene al nostro amico a quattro zampe e non, come cucce, angoli della casa (soprattutto quelli che non immagineremo mai), tappezzeria ed è necessario lavare lenzuola, federe, coperte e tutti i vari tessuti che si possono rimuovere.

Per disinfettare e detergere la casa è possibile utilizzare il bicarbonato, il limone e l’aceto che sono ottimi disinfettanti e detergenti naturali. Per quanto riguarda invece i nostri amici a quattro zampe, come ben sappiamo, è necessario somministrare regolarmente un antiparassitario che possa rimuovere e allontanare le pulci dal pelo di Fido e di Micio. In caso di un’infestazione grave di pulci in casa, è opportuno chiedere aiuto ad esperti della disinfestazione.