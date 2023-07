intervengono i vigili, la scena incredibile

Una scena incredibile si presenta di fronte agli occhi di un tabaccaio: un uomo entra nel locale con il suo amico “speciale”.

Quanto è accaduto, nei giorni scorsi, all’interno di una tabaccheria – a pochi chilometri dalla Capitale – ha sollevato l’attenzione di milioni di utenti in rete. Un uomo è entrato nell’attività commerciare portando con sé il suo migliore amico. Niente da dire finché non si è scoperto che si trattava del suo cavallo. Il filmato dell’episodio è stato pubblicato su diverse piattaforme social. Fra queste quella di TIkTok grazie alla condivisone di @leggoit, che pare sia stata una delle prime testate a dare la notizia. In didascalia alla pubblicazione – probabilmente in concomitanza con le prime opinioni, dei divertiti utenti, approdate in rete – si dà all’uomo protagonista dell’incredibile aneddoto il soprannome di “cowboy”.

L’uomo si presenta così dal tabaccaio: intervengono i vigili, la scena con cavallo è da non credere

La tabaccheria in questione si trova a Fiuggi, dove la maggior parte dei residenti – trovatisi anch’essi lì per svolgere le loro quotidiane commissioni – avrebbero chiesto all’uomo col cavallo di poter scattare una foto assieme a lui, proprio come se fosse appena divenuto il loro eroe. Insomma, non capita certo tutti i giorni di vedere un cavallo in una tabaccheria.

Dopo la pubblicazione dell’incredibile notizia sulla nascita di un cavallo raro, nel mese di giugno 2023, non poteva mancare un aneddoto riguardante la quotidianità contaminato di così tanta sorpresa. Al tempo stesso non tutte le persone presenti si sarebbero trovate d’accordo con i fan dell’uomo e avrebbero chiesto a quest’ultimo, unendosi al parere dello stesso responsabile della tabaccheria, a quest’ultimo di uscire dall’attività commerciale.

In seguito a un non troppo breve dibattito tra l’uomo e il gestore dell’attività commerciale, l’uomo è stato affiancato dalla Polizia Locale. Anche gli agenti hanno consigliato all’uomo di recarsi all’esterno del locale. Quel che i Vigili avrebbero contestato all’uomo, imprescindibilmente dal suo legame affettivo con il cavallo, sarebbe infatti quello di aver effettuato l’accesso in un locale pubblico con un animale di cui – generalmente – non è previsto l’ingresso.

Ciò che avrebbe divertito gli utenti in rete, nel frattempo, sarebbe il fatto che non essendoci espressamente una legge che priva a un cavallo di entrare in un esercizio pubblico – denotando quindi l’originalità dell’iniziativa dell’uomo – il proprietario della tabaccheria si sarebbe inevitabilmente trovato in difficoltà di fronte allo scetticismo del signore, in compagnia del suo migliore amico, nel volersi recare all’uscita.

@leggoit 🐴 Un cowboy dei giorni nostri è entrato in un tabaccaio a Fiuggi con il suo cavallo. E mentre i vigili sono intervenuti per farlo andare via, diversi presenti si sono avvicinati per chiedergli una foto #cavallo #fiuggi #cavalli #horse #cowboy #leggo ♬ suono originale – Leggo

Infine, al di là di ogni desiderio di voler rispettare buon senso e un’inevitabile pizzico di humor, l’episodio si sarebbe concluso con un lieto fine. L’uomo ha deciso di seguire il consiglio dei Vigili e ha abbandonato la tabaccheria allontanandosi, tra i vicoli della cittadina, con il suo caro amico a quattrozampe.