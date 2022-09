Elenoire Ferruzzi confessa ad Alberto De Pisis di essersi presa una cotta per un vippone in Casa

Elenoire Ferruzzi è single e non cerca l’amore, anche se al Grande Fratello Vip si è presa una cotta per un vippone.

Nonostante inizialmente avesse puntato Antonino Spinalbese, a catturare le attenzioni di Elenoire Ferruzzi è stato Luca Salatino. I due, infatti, hanno passato le prime 48 ore a stuzzicarsi a vicenda fra citazioni di film di Carlo Verdone e improbabili karaoke. Quel che però per l’ex tronista è un gioco, per la Ferruzzi no. Parlando con Alberto De Pisis gli ha infatti confessato di essersi in qualche modo invaghita di lui.

“Lui è molto innamorato ed ha timore che lei possa essere gelosa“, la risposta diplomatica di Alberto – che giusto ieri ha confessato di sentirsi attratto proprio da Luca. – “A me non me ne può fregare di meno se lui è innamorato, ma non è innamorato per niente!“; la replica di Elenoire. Rivolgendosi poi all’ex tronista gli ha detto “A me non piace! [Antonino, ndr] A me piaci tu e basta“. Ovviamente Luca – conteso da Alberto ed Elenoire – non ha risposto.

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, il web si era già accorto dell’interesse

