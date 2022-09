Soleil Sorge, duro attacco di due nuove gieffine: “Maleducata, l’avrei affogata”

Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti fin dalle prime ore dentro la casa del GF Vip 7 hanno dimostrato di essere senza peli sulla lingua e due personaggi di punta di questa edizione. Ieri notte le due donne si sono trovate insieme in giardino ed hanno commentato alcuni personaggi dello scorso GF Vip, non risparmiando giudizi molto taglienti. La Quaranta ha detto che Davide Silvestri è arrivato in finale senza esporsi e poi ha attaccato duramente Soleil Sorge.

Cristina Quaranta: “Io l’avrei affogata”.

“Lei (Soleil) nel programma si è esposta moltissimo, quando ti esponi troppo non vincerai mai un reality. – ha dichiarato la Quaranta – O ti esponi o fai come Silvestri che non si è mai esposto ed è arrivato in finale. L’ha vinto l’altra che però si è esposta pure lei poco. Soleil non mi piaceva e ha fatto battute troppo forti contro Miriana, se io fossi stata in lei avrei reagito. Io e la Trevisan siamo state colleghe e siamo agli antipodi. Nei confronti di Soleil però è stata una signora, Sole le ha mancato di rispetto in maniera forte. Se a me Soleil Sorge mi avesse detto ‘ti sei svegliata con le mestruazioni’, visto che sono in menopausa mi sarebbero girati i co****ni. Miriana aveva già raccontato che era stata operata. La sensibilità non deve mai mancare e la mancanza di rispetto non ci deve mai stare. Io vado fuori di testa se mi manchi di rispetto. Se mi provochi su un punto debole sei cattivo e hai la cattiveria gratuita e io ti mando a fare in c**o. Io Soleil l’avrei presa e l’avrei affogata te lo dico chiaro”.

Anche Patrizia Rossetti ha chiaramente detto di non essere una fan della Sorge: “Soleil non faceva mai parlare nessuno dai. Lei non mi è stata simpatica. Avrà cultura e sa parlare le lingue, ma non ha dimostrato di essere intelligente, ha dimostrato di essere maleducata. La sua spesso è stata cattiveria ricercata. Una intelligente sa rispettare gli altri. Per quello che ho visto a me non è piaciuta. Sarà anche stata attaccata spesso, ma ha fatto di tutto per essere attaccata“.

La quaranta da della maleducata a Soleil ma dire che l’avrebbe affogata va tutto bene #gfvip — incoerenza (@Faby02143334) September 21, 2022

Soleil Sorge, la difesa di Alberto De Pisis: “Le persone vanno conosciute”.

In difesa di Soleil è arrivato Alberto De Pisis: “Sì però prima di giudicare bisogna conoscere le persone. Sole è una ragazza splendida ve lo giuro. […] A livello personale perché Soleil è una mia amica, è una persona deliziosa… è una persona veramente di una generosità e con un cuore grandissimo“.