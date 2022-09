Edoardo Donnamaria fa coming out al Grande Fratello Vip: “Sono fluido”

I ragazzi più giovani del GF Vip dimostrano di essere immuni alla mascolinità tossica. George Ciupilan ha rivelato di aver baciato un uomo ed ha aggiunto che odia gli omofobi che fingono di essere disgustati davanti a due ragazzi che si baciano, mentre Edoardo Donnamaria non si fa problemi a scherzare – anche in maniera ‘fisica’ – con Alberto De Pisis o a indossare con fierezza le sue ciabatte rosa di peluche. Elenoire Ferruzzi – con un po’ di pregiudizi – ha visto questi atteggiamenti del ragazzo come un chiaro segno della sua bisessualità. In realtà Edoardo Donnamaria non sarebbe affatto bisessuale. Qualche giorno fa il volto di Forum ha messo un piede in faccia ad Alberto De Pisis e tra un gioco e l’altro ha dichiarato di essere fluido.

Edoardo Donnamaria: “Io sono fluido”.

“E non fingere che ti facciano schifo i miei piedi, perché che hanno? Forse sono un po’ secchi. Piccoli? Oddio normali ho un 43. Tu vuoi dal 48 in su? E vabbè. Allora vorrà dire che ti presenterò mio fratello, no, non quello gay che sta a New York. L’altro, che però non è un pochetto etero, lo è al massimo, no, non è come me. Io sono molto più fluido. Sì esatto so fluid. Devo far entrare mio fratello? No quello se entra diventa subito viola”.

edoardo: io sono più “fluid”; come se non l’avessimo capito 🤨

#gfvip — asietta (@lushottie) September 24, 2022

Alberto e Edoardo comunque il mio gay radar è vostro #gfvip pic.twitter.com/WsC5D7VDLt — MUTO (@LoveTrashTV_) September 24, 2022

Cosa si intende per fluidità?