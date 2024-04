Regina Camilla, la vendetta su Harry e Meghan e l’invito di Carlo

Nelle sue interviste e nel suo libro Spare Il Minore, Harry non ha risparmiato attacchi alla Regina Camilla, che ha definito ‘perfida, cattiva, pericolosa e pronta a tutto‘. Nei mesi scorsi qualcuno ha parlato di un possibile invito della sovrana ai Duchi del Sussex, per chiarire e distendere i rapporti, ma questa ipotesi è stata smentita dal The Mirror e il The Sun, che hanno riportato le dichiarazioni delle esperte di reali, Ingrid Seward, Denise Palmer Davies. Le due donne hanno parlato di una “vendetta perfetta” della Regina Camilla e del completo disinteresse per una riconciliazione con Harry e Meghan.

Regina Camilla e la sua “vendetta” sui Sussex: le dichiarazioni di Ingrid Seward, Denise Palmer Davies

“Vista la reazione del pubblico e l’enorme consenso, il Queen’s Reading Room Festival tornerà all’Hampton Court Palace per un evento speciale il prossimo 8 giugno. Sarà ancora più grande e chiacchierato dello scorso anno, sarà una sorta di podcast e riunirà autori, esperti di vari settori, attori e amanti della letteratura per una giornata che celebra l’arte della parola. Anche il caporedattore di Majesty Magazine, Ingrid Seward, ha dichiarato che il podcast della sovrana è stato un grande successo e che ha dimostrato più volte di poter coinvolgere tutti i grandi nomi del mondo delle arti. Nessuno le ha detto di no, mentre in altri podcast spesso ci sono rifiuti. Il podcast Archetypes della Duchessa di Sussex è stato chiuso, così come l’accordo con Spotify. La moglie di Re Carlo è stata crudelmente etichettata come “cattiva” e “pericolosa” da suo genero nel suo libro Spare l’anno scorso. Dopo tutte le cose dolorose che Harry ha detto sulla sovrana, lei finalmente si è ripresa. Il successo del podcast della Parker Bowles è la vendetta perfetta. Scommetto che Meghan in particolare sarà furiosa per tutta la faccenda, e probabilmente un po’ imbarazzata per il fatto che il suo sia caduto al primo ostacolo. Se la sovrana inviterà Meghan e Harry per chiarire o dirà qualcosa su di loro? No, è troppo educata per reagire a qualsiasi commento negativo dei Sussex. Non credo che abbia il tempo o la voglia di provare a fare qualche passo. È fiduciosa e a suo agio con se stessa e non vede la necessità di ripensare a Meghan o alle cattiverie dette su di lei”.

Re Carlo e l’invito al ‘Minore’.

Se la moglie non ne vuole sapere nulla di Harry e Meghan, pare invece che Re Carlo desideri rivedere il figlio minore e soprattutto i nipoti: “Emerge che il sovrano voglia disperatamente vedere i suoi nipoti e abbia teso un ramoscello d’ulivo ai Sussex nel tentativo di ricucire i ponti. – riporta il portale Leggo – Secondo quanto riferito, il sovrano ha invitato la coppia a trascorrere l’estate a Balmoral, ma l’esperta reale Charlotte Griffiths dubita che Markle accetterà. Harry sarà a Londra il prossimo maggio per i dieci anni degli Invictus Games“.

La Regina Camilla quando ha scoperto dell’invito di Carlo al figlio e alla nuora…