Cristiano Iovino dopo l’affaire Totti-Blasi ha paura a girare per Roma: “Per me è diventato pericoloso, è piena di matti”

Cristiano Iovino è stato indicato dal Corriere della Sera come il presunto nuovo flirt di Ilary Blasi e – nonostante entrambi abbiano smentito – l’opinione pubblica è rimasta della stessa opinione. Molti lo accusano tutt’ora di essere un “rovina famiglie” e per questo lui ha paura a girare per Roma. La Capitale, infatti, venera Francesco Totti.

Intervistata dal settimanale DiPiù, la sorella di Cristiano Iovino ha raccontato quello che lui le ha confidato.

“Cristiano mi ha detto: “Veronica, non so che dirti, sono davvero provato. Soffro parecchio la situazione che si è creata perché mi sento bersagliato e lo sai che non me lo merito. Roma è piena di matti e andare in giro è diventato pericoloso per me”.

E ancora:

“Da quando è stato indicato come la causa della fine del matrimonio tra Totti e Ilary, mio fratello ha paura di andare in giro in Italia. È tornato per pochi giorni e poi, visto quello che stava accadendo intorno al suo nome, è ripartito. […] A me Cristiano non ha confermato nulla, mi ha solo detto che per questa storia che lo ha coinvolto è provato. Non vive più. Ripercussioni a livello lavorativo non ne ha avute. Anzi, finire al centro di una storia del genere gli ha fatto un po’ di pubblicità. È a livello personale che sta soffrendo. A nessuno fa piacere essere indicato come un rovina famiglie, tantomeno a lui. Soprattutto perché è una persona perbene, un grande lavoratore. Da un po’ non si fa vedere a Roma, preferisce stare a Milano o all’estero”.

Meh, mi sembra un po’ un drama boy questo Cristiano Iovino.

Nel dubbio, vi regalo un suo video:

