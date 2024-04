dopo la delusione arriva la partenza improvvisa

In questi giorni non si fa altro che parlare di quanto accaduto nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e Donne a Ida Platano. La donna è rimasta senza corteggiatori e per alcuni avrebbe abbandonato il trono. Secondo le ultime news, invece, la tronista avrebbe deciso di partire per porre rimedio ad una scelta drastica.

Ida

Ecco che cosa ha deciso di fare la tronista di Uomini e Donne in merito agli ultimi accadimenti.

Uomini e Donne: Ida Platano rimane senza corteggiatori

Secondo le ultime news del web, Ida Platano avrebbe abbandonato il trono di Uomini e Donne in quanto rimasta senza corteggiatori. Mario è stato eliminato poiché avrebbe confermato di aver trascorso del tempo in un bed and breakfast con una ragazza.

Mario

Il pretendente di Ida avrebbe negato ogni tipo di coinvolgimento intimo, ma il fatto che abbia mentito alla tronista non lo ha di certo messo in buona luce ai suoi occhi. Proprio per questo Ida ha deciso di chiudere questa parentesi. Anche l’altro corteggiatore della donna, Pierpaolo, ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne.

Pierpaolo ha infatti dichiarato come nell’ultimo periodo si sia sentito usato, quasi come fosse una sorta di tappabuchi. Ida non ha però potuto controbattere a queste supposizioni, in quanto l’uomo ha deciso di lasciare lo studio dopo aver detto che non avrebbe iniziato mai iniziato una storia con lei. La tronista ha quindi dovuto salutare tutti i suoi corteggiatori tra le lacrime.

Ida Platano decide di partire dopo l’ultima registrazione: il clamoroso colpo di scena

Ida Platano

Secondo i rumors delle ultime ore Ida Platano avrebbe deciso di prendere una drastica decisione a seguito di quanto accaduto nelle ultime puntate di Uomini e Donne. Quanto è accaduto avrebbe a che fare proprio con il pretendente Pierpaolo, il quale l’ha letteralmente lasciata con l’amaro in bocca.

Pierpaolo

Ida potrebbe aver capito quanto l’uomo rappresenti per lei in quanto, da quello che sappiamo, avrebbe deciso di lasciare il programma per raggiungerlo ad Avellino e tentare così di riconquistarlo. Non sappiamo ancora che cosa succederà e nemmeno se i due decideranno di tornare in trasmissione oppure no. Pierpaolo offrirà alla bellissima parrucchiera la possibilità di riscattarsi oppure questo capitolo della vita di Ida è da considerarsi definitivamente chiuso?