Sugo Gate, Antonella Clerici non molla e lancia una nuova frecciatina

Per più di un anno il Sugo Gate è andato avanti tra ipotesi fantasiose e rumor di ogni tipo (sono stati fatti nomi di decine di artisti). Antonella Clerici nell’intervista rilasciata a Belve ha svelato il mistero e ha fatto il nome del famoso cantante che l’avrebbe derisa alle sue spalle: Ligabue. Il rocker però non c’ha messo troppo a smentire, perché poche ore dopo la messa in onda della trasmissione è intervenuto sui social ed ha negato tutto: “Io non l’ho mai detto, non lo farei mai. Certe cose non mi appartengono“. Non contento Ligabue ha smentito anche in una serie di storie Instagram: “Mi viene da ridere perché è tutto così surreale. Ovviamente io non l’ho detto. Non sono venuto al tuo Sanremo, così come non sono andato a quello degli altri. A me il Festival mette troppa pressione e mi piace stare in contesti più tranquilli. Mi dispiace però che ti abbiano riportato frasi totalmente false. Hai detto che mi avresti chiesto scusa se io avessi smentito ed eccomi qui. Quindi posso dire che accetto le tue scuse“.

Il mattino seguente la Clerici ha replicato in maniera particolare durante È Sempre Mezzogiorno: “Ligabue ha negato. Io gli credo, perché non posso avere la certezza, ma forse non sapremo mai la verità. Chissà chi era“. La conduttrice ha poi proposto di chiudere tutto con un’ospitata di Ligabue a È Sempre Mezzogiorno.

Clerici e la shade sul Sugo Gate.

Ieri mattina Antonella è tornata con È Sempre Mezzogiorno e appena è entrata in studio ha dichiarato: “Dopo il giusto spazio alle celebrazioni della Festa della Liberazione eccoci ancora insieme. E devo dire che oggi le cucine di È Sempre Mezzogiorno sanno proprio di...”

Antonellina in modalità “perché qui il Sugo Gate quando inizia e quando finisce lo decido io e con questo ho detto tutto, buona vita caciottaro!”