Caterina Balivo fa una gaffe in diretta con Lorella Cuccarini

Caterina Balivo ieri pomeriggio ha ospitato Lorella Cuccarini nel salotto de La Volta Buona e fra una chiacchiera e un’altra ha ricordato anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo, in gara, nel 1995.

Il brano era Un Altro Amore No, un successo, che però a Caterina Balivo non piaceva granché. O meglio, lo ha definito “una canzone non bellissima”.

“Sei tornata a Sanremo come cantante e io cantavo la tua canzone, stonatissima, davanti allo specchio! Quella canzone non era bellissima! Un Altro Amore no”, le ha ricordato la conduttrice gelando la sua ospite. “A me piaceva tantissimo!“. Accortasi della gaffe, Caterina Balivo ha chiesto un applauso e ha così sdrammatizzato: “No, certo, certo! Applauso, grazie! Questa la tagliamo come se non fossimo in diretta. Però per una ragazzina.. A me piaceva lo stesso perché la cantavi tu!“.

A questo punto Lorella Cuccarini l’ha seguita a ruota: “Per una ragazzina poteva essere un pezzo melenso perché è una canzone d’amore. A me piaceva moltissimo perché l’aveva scritta mio marito, aveva un significato particolare“. “Eh va beh ma io che ne sapevo tutto questo dalla mia cameretta!” ha chiuso Caterina.

Ecco il video:

@paradisiamo.2…e ci risiamo 💀✨♬ suono originale – paradisiamo2

E quella non è stata l’unica gaffe della conduttrice durante l’ospitata della Cuccarini.

Lorella Cuccarini, le sue sette volte a Sanremo

Per Lorella Cuccarini quella del 2024 non è stata una prima volta al Teatro Ariston. Nel 1987 è stata ospite, nel 1993 ha condotto al fianco di Pippo Baudo e nel 1995 ha preso parte in qualità di cantante in gara col brano Un Altro Amore No. Risale invece al 2003 il suo ruolo all’interno della ‘giuria di qualità’, mentre è del 2010 la sua ospitata con tanto di esibizione che ha successivamente scopiazzato Beyoncé.

“La Cuccarini? Lei è un genio. Quella coreografia credo sia epica. La mia truccatrice mi ha fatto vedere le prestazioni di Lorella di un anno fa, e mi ha ispirato molto. Ringraziate Dio per YouTube o non avrei mai visto qualcosa di così stimolante“.

Poi c’è stata anche l’anno scorso durante la serata dei duetti duettando con Olly nel remix de La Notte Vola.