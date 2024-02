Edoardo, chi è il fidanzato di Anita Olivieri: le foto e la verità sulla storia

Nonostante si sia presentata al Grande Fratello come single, Anita Olivieri in realtà è fidanzata con Edoardo Sanson. La ragazza già nelle prime settimane del reality ha confidato di avere una ‘situazione complicata’ fuori dalla casa di Cinecittà. La conferma è poi arrivata da Clarissa Selassié.

“Ho seguito la puntata e ho una notizia sulla ragazza che è entrata con Giuseppe Garibaldi. So per certo che Anita è fidanzata, anche se nella clip di presentazione ha detto che era sigle. Ho parlato con lui, mi ha detto che si sono visti fino a due giorni prima che lei entrasse nella casa, da fidanzati, era tutto a posto. Lui era al corrente della sua partecipazione e l’ha supportata, stanno insieme da 10 anni. Lui era scioccato poveraccio e super deluso. Lui mi ha proprio contattato. Non so se nella casa lei stia flirtando con qualcuno perché non sto guardando la diretta”.

Clarissa non ha mentito, Edoardo esiste, ha la stessa età di Anita e sui social ci sono alcune loro foto insieme, alla laurea di lei, in vacanza e durante degli aperitivi. I due sarebbero stati insieme per circa dieci anni per poi chiudere nel 2021 e rimettersi insieme la scorsa estate, pochi mesi prima dell’inizio del Grande Fratello. Stasera la gieffina romana dopo cinque mesi incontrerà Sanson durante una sorpresa organizzata dal Grande Fratello.

Amnita e le parole su Edoardo durante le prime settimane del Grande Fratello.

“Non sono qui a cercare storie, anche perché ho una situazione fuori un po’ complicata. Pochi mesi prima di entrare ho riprovato con questa persona. Poi sono venuta qui, quindi aspetto di uscire per avere delle risposte. Io sono stata chiara con lui. Gli ho detto che entro qui non da fidanzata e nemmeno da single. Avere una relazione a metà così delicata non è semplice. Fuori capiremo cosa fare. Se le cose continuano ad andare bene ok, altrimenti decideremo. Però non sono qui da single, libera di fare quello che voglio. […] Ma è anche vero che forse adesso vorrei essere single per pensare meglio a cosa fare e come agire. Lui a differenza mia è sicuro e vorrebbe una relazione. Vorrei quasi che lui mi dicesse ‘non mi è piaciuto qualcosa che hai fatto al GF e chiudo’. Non vorrei il peso di essere io a scegliere”.