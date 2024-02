Chi è Noah Oliveira, il ragazzo che Mahmood ha sempre al suo fianco?

Chi ha bazzicato la città di Sanremo la scorsa settimana e ha incrociato Mahmood lo ha sicuramente visto al fianco di Noah Oliveira, un modello che i media hanno già etichettato come suo fidanzato.

Noah fa parte della vita di Mahmood già da due anni e il portale Gay.it, nel febbraio del 2022, ha scritto:

A far parlare già due anni fa questa foto condivisa da entrambi il giorno di San Valentino:



Ora i due sono stati immortalati insieme al ristorante in compagnia di altri amici dal settimanale Chi, che ha così scritto:

“Mahmood si è divertito in tutti gli altri momenti, rinfrancato anche dall’arrivo dell’amata madre, Anna Frau, che l’ha raggiunto dalla Sardegna con alcune cugine, e degli amici. Come Noah, il ragazzo che vediamo seduto a cena accanto a lui e che già in passato era stato avvistato al suo fianco. Mahmood ha sempre protetto il proprio privato. «Nella vita si ama chi lo merita», ha detto a “Chi”. E già tempo fa aveva dichiarato: «La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un s3sso o di un altro. Specificare significa già creare una distinzione. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. È come per l’integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già”.