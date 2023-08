è normale o devo preoccuparmi?

Cosa fare se il cane non vuole più sedersi? Ecco quando può essere un comportamento normale e quando bisogna preoccuparsi.

Osservando il nostro cane possiamo capire tante cose. Dobbiamo imparare a leggere il linguaggio del suo corpo e riuscire a cogliere quei piccoli segnali che possono essere campanelli di allarme per la sua salute. Capita spesso che il cane comunichi da tempo un disagio e noi non siamo in grado di comprenderlo.

Ad esempio, potrebbe capitare che il cane non vuole più sedersi. Questo sarebbe un comportamento insolito dal momento che un cane sta spesso in quella posizione senza nessun problema. Dobbiamo indagare le cause di questo cambiamento per capire che cosa c’è che non va in lui.

I motivi possono essere diversi e, naturalmente, bisogna rivolgersi al veterinario. Però, gli esperti ci dicono di non abbassare mai la guardia e di stare sempre molto attenti a come il cane si comporta. Cerchiamo di approfondire meglio questo argomento.

Il cane non vuole più sedersi: cause e problemi

Tra le cause più comuni dell’incapacità di sedersi da parte del cane ci sono motivi di dolore e motivi comportamentali.

Tra i motivi caratterizzati dal provare dolore nel sedersi troviamo:

problemi alla colonna vertebrale (ernie o spondiliti)

(ernie o spondiliti) problemi articolari (displasia delle anche)

(displasia delle anche) dolore all’ano (fistola, adenoma o neoformazioni)

La displasia dell’anca è una patologia che interessa principalmente le razze di cani di taglia grande come il Pastore Tedesco o l’Alano. Quindi, in questi casi bisogna intensificare i controlli. Come conseguenza del sentire dolore nel sedersi, il cane assumerà delle posizioni strane che potrebbero aggravare la situazione.

Ci possono essere, però, dei motivi comportamentali alla base di questo atteggiamento. Il cane potrebbe essere rimasto traumatizzato in passato da qualcuno che gli chiedeva di mettersi in quella posizione per fargli del male, oppure potrebbe essere troppo agitato per poterlo fare. Sedersi significa essere calmi per un cane, se non lo è è difficile per lui assumere quella posizione.

Cosa fare

Se notiamo un comportamento simile nel nostro cane, che cosa bisogna fare? Sicuramente non bisogna girarsi dall’altra parte.

Anzi, bisogna controllare il corpo dell’animale per vedere se ci sono problemi evidenti. Poi, bisogna portarlo dal veterinario il prima possibile e spiegare come il cane si comporta fornendo maggiori dettagli possibili. L’esperto sarà in grado di fare le analisi e gli accertamenti adeguati e scoprire la causa specifica.

In base al problema, ci sarà poi da seguire una terapia adeguata. Se, invece, non c’è nessun dolore fisico che causa questo comportamento nel cane, allora il veterinario potrà indirizzare verso un esperto del comportamento canino in grado di individuare la causa psicologica e il giusto modo di intervenire per risolverla.

Con i cani, soprattutto quando non sanno fare una cosa, bisogna avere tanta pazienza, non agitarsi e non alzare la voce. Questo non farà altro che confonderli e non riusciranno a capire che cosa fanno di sbagliato. È importante affidarsi sempre a dei professionisti del settore per procedere nel modo più opportuno.