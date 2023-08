Lutto per Giulia De Lellis, addio al cagnolino Tommy: esplode la polemica

Giulia De Lellis ha da poco detto addio al suo dolce cagnolino Tommy: ancora mentre è in lutto scoppia la polemica.

Quando muore una persona cara, è naturale provare dolore e aspettarsi che amici e familiari diano conforto. Tuttavia, anche se le persone provano spesso gli stessi sentimenti di dolore quando perdono un animale domestico amato, questo potrebbe non essere riconosciuto dagli altri. Giulia De Lellis si è ritrovata in una posizione simile con i suoi follower di recente.

Giulia De Lellis affronta il lutto per il suo Tommy: follower scatenano la polemica

Giulia De Lellis ha da poco perso il suo amico a quattro zampe Tommy, un Volpino di Pomerania che aveva appena 3 anni. Negli ultimi mesi era stato molto male, soffriva di idrocefalia, facendo stare in particolare ansia l’ex concorrente di Uomini e Donne. Ha dato personalmente la notizia tramite i suoi profili social.

Pubblicando la foto del cielo al tramonto e con la caption “Ciao, amore mio” su una storia su Instagram, ha rivelato ai suoi follower che il suo volpino non ce l’ha fatta. Inoltre, ha tenuto a dedicargli un post composto da diversi scatti insieme al suo migliore amico, scrivendo: “Al mio migliore amico per sempre, Tommaso. Buon viaggio mio amore grande! Con il cuore rotto ti lascio andare consapevole del dono meraviglioso e prezioso che sei stato… Non mi vengono le parole, proprio a me che non mancano mai… Oltre ad avermi portato via queste, mi porti via anche un pezzo di cuore“.

Nonostante l’influencer stia ancora superando la perdita del suo compagno a quattro zampe, alcuni follower si sono stretti nel suo dolore, altri invece hanno preferito aprire una polemica. Difatti, quello che fa apparire attraverso i social, non sembra una persona in lutto visto che, secondo loro, si è divertita in vacanza mentre Tommy ha trascorso le ultime ore di vita, solo, in una clinica. Alcuni seguaci l’hanno attacca esprimendo parole forti: “Quando un membro della famiglia sta male non ci si va a divertire“; “Andare in vacanza abbandonando Tommy è la cosa più vile e raccapricciante che potessi fare. Non basta scrivere qualcosa sui social, c’era bisogno del tuo affetto e della tua vicinanza. Vergognati».

De Lellis non è riuscita a rimanere in silenzio mentre veniva accusata dai fan senza sapere e risponde: “Ho letto storie senza senso, supposizioni e frasi inappropriate. Non riuscite a mettere da parte l’odio e la frustrazione neanche davanti ai momenti di dolore altrui ormai non provo più nulla. Ma quanto deve essere terribile essere come voi“. Ogni persona affronta il lutto a modo proprio, in quanto è un’esperienza altamente personale e difficile da giudicare. Essendo un personaggio pubblico è facile attaccare e criticare, ma bisogna ricordare che tutto quello che passa attraverso i social è solo l’1% delle loro vite.