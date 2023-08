I gatti possono sentire e assorbire le energie negative: qual è la sensibilità

I gatti possono sentire e assorbire le energie negative? Si tratta di una curiosità che da sempre ci affascina e su cui occorre sapere di più. Approfondiamo l’argomento nell’articolo.

Sappiamo bene quanto i felini siano animali molto sensibili e capaci di avvertire ogni cosa, qualunque energia. Se si parla, poi, di sentimenti ed emozioni, loro riescono a capire come si sentono i loro padroni umano. Ma i nostri cari mici riescono ad avvertire anche la negatività? E come la vivono? Vediamo perché i gatti possono sentire e assorbire le energie negative.

I gatti possono sentire e assorbire le energie negative?

Dotati di grande fascino e mistero, che cerchiamo sempre di scoprire, gli amici pelosi capiscono ogni cosa e, probabilmente, vivono insieme a noi le energie negative in un determinato momento della vita. Leggiamo di più su questa sensibilità felina, che nulla ha a che fare con il soprannaturale.

Attenti a tutto ciò che li circonda e sempre curiosi di capire cosa stia succedendo anche a chi si prende cura di loro, i felini sono animali estremamente intelligenti e sensibili, desiderosi di conoscere e comprendere tutto.

I mici, in particolare, percepiscono ogni piccolo cambiamento nell’ambiente in cui vivono e avvertono se una persona sta bene o male dal punto di vista emotivo. Così, i nostri pets reagiscono a seconda della situazione che trovano in casa.

Evoluti e con una storia di esperienza con l’essere umano, i pelosi possono decifrare le energie che si diffondono nell’ambiente domestico o esterno. Quante volte si sente dire che i gatti prevedono le tragedie o che i gatti capiscono se una persona è cattiva. Ebbene, si tratta di caratteristiche che fanno parte della natura felina e che non vengono da poteri soprannaturali o magici, che dobbiamo temere.

In pratica, un micio può intuire se una persona può essere una minaccia per lui, osservando dettagli nell’aspetto fisico o per il tono della voce dell’umano, così come per specifici atteggiamenti che tende ad assumere. Se il gatto è intimorito o preoccupato per la sua sicurezza, tenderà ad agitarsi e allontanarsi.

Quando, poi, il pet avverte l’ambiente domestico come non sicuro, potrà iniziare a nascondersi nel suo angolino o lontano da chi è presente in quel momento. Se il tuo gatto si nasconde, non è detto che stia per morire ma potrebbero esserci altre cause importanti per il suo atteggiamento, quali paura, ansia e stress.

Nel corso dei secoli e della sua storia, il felino è sempre stato vittima di pregiudizi e leggende, una delle quali riguarda la sua capacità di assorbire l’energia negativa. In realtà, i gatti reagiscono a persone e situazioni in cui dominano negatività e forte tensione tra gli esseri umani.

Questo accade perché, appunto, i pelosi non si sentono più al sicuro e minacciati. I felini, dunque, possono reagire ad uno stato emotivo intenso ma ciò non vuol dire che stiano “assorbendo” le energie negative, ma soltanto sentono troppo essendo sensibili a comportamenti e contesti.

I felini e la capacità di sentire gli umani: altra leggenda?

Ogni padrone si chiede spesso se il suo micio sia in grado di capire se sta male o se si sente triste per qualcosa. I felini, certo, possono intuire le nostre condizioni emotive ma non esiste uno studio che confermi una capacità di comprensione superiore così straordinaria. Leggiamo ancora più avanti.

Per molte persone, forse inesperte o che amano credere in certe leggende e credenze, i gatti avrebbero il potere di fiutare la presenza di malattie o disturbi negli esseri umani con cui convivono.

Ma non è ancora chiaro come i mici riescano a reagire alle emozioni umane e a ciò che ci portiamo dentro, in particolare i problemi di salute. Nessuno studio può ancora confermare questa capacità felina. Non c’è nessuna base scientifica che possa affermare che un gatto sia in grado di percepire e identificare le emozioni positive e negative nelle persone.

Al contrario degli esseri umani, infatti, i felini non possono comprendere il concetto di malattia o salute, ma ci sono diversi fattori per cui reagiscono in un modo o in un altro in un preciso contesto, cioè: odori, sensibilità maggiore, istinto naturale, l’ambiente, i comportamenti umani.