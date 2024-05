due persone perdono la vita

Questo pomeriggio un tragico incidente stradale ha causato la morte di due persone sulla Statale Ionica 106, nei pressi dello svincolo per Castellaneta Marina, in direzione Reggio Calabria. Le vittime sono un uomo di 46 anni nato a Noci ma residente a Mottola e una donna di 45 anni che viaggiavano a bordo di una Mini Countryman.

Il drammatico sinistro è avvenuto dopo uno scontro violento con un autotreno adibito al trasporto di frutta che si è ribaltato sulla carreggiata, perdendo il suo carico e causando la caduta del veicolo nella scarpata. Il conducente del mezzo pesante, originario di Monopoli, in provincia di Taranto, è rimasto ferito e si trova ancora ricoverato per accertamenti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità. Per i due passeggeri dell’utilitaria non c’è stato niente da fare mentre il proprietario del tir è stato trasportato in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico con deviazione su percorsi alternativi, causando notevoli disagi alla viabilità.

La comunità locale è sotto choc per questa tragedia; ora si spera che le autorità possano fare chiarezza sull’accaduto al più presto. Ancora una volta l’attenzione si focalizza sulla sicurezza delle nostre strade e sulla mancanza di controlli efficaci che portino ad evitare tali avvenimenti.

La sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità per ogni tavolo governativo. Occorrono leggi chiare che puniscano in modo efficace e severo qualsiasi deviazione dal codice stradale. Il numero dei sinistri è molto elevato in Italia e i provvedimenti non sono mai abbastanza. La consapevolezza e la responsabilità di chi guida un mezzo, qualsiasi esso sia, sono necessari per garantire la sicurezza per noi stessi e per gli altri. Rispettare i limiti di velocità, le distanza di sicurezza, indossare la cintura di sicurezza e attenzione eventuali distrazioni degli altri veicoli sono solo alcuni degli strumenti per mettere in salvo la nostra vita e di quelli che ci circondano.