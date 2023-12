Malumori e retroscena su Sanremo 2024: “È stato sbattuto fuori”

Ad un passo dal prossimo Festival di Sanremo pare che Amadeus e il suo (ex) manager Lucio Presta abbiano scelto di prendere strade separate. C’è chi parla di divergenze proprio sul Festival, chi invece di malumori per visioni diverse e frizioni che vengono da lontano.

A dare la notizia è stato il portale Italia Oggi: “Alla base di tutto ci sarebbero delle divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso e che il Festival ha accentuato. Amadeus si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti“.

Il rumor poi è stato confermato anche da Il Corriere della Sera: “Amadeus e Lucio Presta si sono detti addio. Un altro divorzio clamoroso nel mondo dello spettacolo per quella che era una coppia di fatto. Un sodalizio lunghissimo che ha attraversato anche gli ultimi quattro Festival di Sanremo, ma non è sopravvissuto al quinto. Le frizioni tra Amadeus e Presta non sono recenti, già da qualche tempo circolavano voci di malumori tra i due, sempre più separati in casa nonostante le questioni di lavoro. Voci che si sono allargate e non sono state più arginabili quando Amadeus ha comunicato alla Rai la sua decisione“.

Malumori sanremesi: “Sbattuto fuori da Sanremo 2024”.

A svelare il presunto motivo della rottura tra Amadeus e Presta è stato Dagospia. Il sito di Roberto D’Agostino ha pubblicato dei retroscena che riguardano anche la scelta degli ospiti: “Flash! – cosi’ e’ stato sbattuto fuori da Sanremo Lucio Presta: sia l’ad Roberto Sergio, sia il dirigente Giampaolo Rossi non volevano le imposizioni degli ospiti scelti dall’agente. E quando Presta ha chiesto l’appoggio di Amadeus, si è sentito rispondere picche: lui, come direttore artistico del festival, era d’accordo con i vertici della Rai (si sussurra di contrasti anche tra Presta e il suo assistito dalle uova d’oro, Checco Zalone)“.

Poco fa Gabriele Parpiglia ha confermato il flash di Dagospia…