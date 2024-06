dove lo abbiamo già visto

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island e il successo è stato riscontrato fin dal primo minuto della trasmissione. Tra i tanti tentatori ad aver colpito il pubblico a casa, un ragazzo bello e interessante che risponde al nome di Carlo Marini.

Ecco che cosa sappiamo sul suo conto.

Il grande successo di Temptation Island

A un anno esatto dall’ultima trasmissione televisiva, Temptation Island è tornato più forte di prima su Canale 5. Alla conduzione del format sempre Filippo Bisciglia che quest’anno si ritroverà alle prese con 7 fidanzati e 7 fidanzate pronti a dirsene di ogni.

La prima puntata è stata davvero molto attesa dal pubblico, tanto che alla fine della trasmissione è stato raggiunto il 25% di share. Una partenza davvero spumeggiante che sicuramente ci regalerà importanti sorprese nelle settimane a venire.

Il pubblico ha già manifestato alcune antipatie nei confronti di alcune coppie e già nella prima puntata non sono mancate le tensioni e i colpi di scena. Inutile dire come i tentatori e le tentatrici abbiano già conquistato i telespettatori che hanno avuto modo così di esprimere le proprie preferenze. Tra queste rientra un ragazzo che risponde al nome di Carlo e che sicuramente si è fatto notare a seguito del suo atteggiamento con Martina.

Chi è il tentatore Carlo Marini?

A pochi minuti dall’inizio della prima puntata di Temptation Island, un ragazzo tra i tentatori si è sicuramente distinto da tutti gli altri. Stiamo parlando di Carlo Marini il quale, a colpo d’occhio, ha subito colpito la fidanzata Martina.

Tra i due però le cose non sono iniziate nel miglior modo possibile, in quanto lui sembra provare una sorta di antipatia per Martina, sentimento in parte ricambiato dalla ragazza. Con il tempo però i due hanno cominciato a conoscersi e ciò non ha fatto altro che provocare quella vicinanza che sta dando parecchio fastidio a Raul, fidanzato di Martina.

Che cosa sappiamo di questo giovane tentatore? In realtà non è la prima volta che lo vediamo sugli schermi televisivi in quanto in passato ha cercato di corteggiare Manuela Carriero proprio a Uomini e Donne.

Carlo ha 29 anni, è nato a Porto San Giorgio e nel tempo libero ama fare sport, soprattutto calcio e tennis. Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, invece, si occupa di gestire alcune strutture che sono dedicate al settore del turismo. È inoltre è molto popolare sul web, in quanto il suo profilo vanta più di 4.000 follower.