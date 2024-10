ALANIS MORISSETTE: Concerto Imperdibile il 22 Giugno a Codroipo [Info & Biglietti]

Alanis Morissette ha annunciato il suo attesissimo tour mondiale del 2025, con una data in Italia il 22 giugno a Villa Manin, Codroipo (UD). Questo tour la porterà a esibirsi in diverse località del Regno Unito, in Europa e in Sud America, seguito dal successo del “Triple Moon Tour” che ha avuto luogo in Nord America la scorsa estate, vendendo oltre mezzo milione di biglietti e registrando spettacoli tutti sold-out.

L’artista canadese è diventata un’icona per una generazione, caratterizzata dal suo stile distintivo e dai suoi brani senza tempo. Lo spettacolo celebrerà i 30 anni di “Jagged Little Pill”, l’album che ha segnato la sua carriera, ma rappresenterà anche l’evoluzione musicale e personale di Alanis Morissette, che nel corso degli anni ha continuato a sperimentare e reinventarsi, pur mantenendo una poetica viscerale e autentica.

Il concerto in Italia sarà l’unico dell’artista nel nostro paese e sarà parte della rassegna “GO! 2025&FRIENDS”, un’iniziativa che arricchisce l’offerta culturale e musicale della Capitale europea della Cultura, coinvolgendo l’intera regione del Friuli Venezia Giulia.

I dettagli dell’evento includono la data del 22 giugno 2025 presso Villa Manin, mentre la vendita generale dei biglietti inizierà alle ore 09:00 di venerdì 25 ottobre. Gli interessati possono acquistare i biglietti tramite Vivaticket e Ticketone.

Per informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale di Alanis Morissette o seguirla sui social media. Le sue piattaforme ufficiali includono il sito web oltre ai profili Instagram e Facebook, dove fan e appassionati possono rimanere aggiornati riguardo a nuove date, dettagli e contenuti esclusivi legati al tour.

Il tour del 2025 rappresenta un importantissimo momento di celebrazione non solo per le canzoni iconiche di Alanis, ma anche per la sua capacità di rimanere rilevante nel panorama musicale contemporaneo, offrendo ai fan un’esperienza unica e indimenticabile.