Ecco come siamo giunti a quella odierna

L’opera di Michele Covelli, docente dell’università Lum ‘Giuseppe Degennaro’ e autore del libro ‘Storia della medicina e dell’odontoiatria’, si propone di semplificare la storia della medicina, rendendola accessibile e comprensibile a tutti, inclusi gli studenti di medicina e il pubblico generale. Durante la presentazione del libro a Roma, Covelli ha spiegato che la storia della medicina è così vasta da richiedere un numero elevato di volumi per essere esaurientemente esplorata. Pertanto, la sfida principale è stata quella di sintetizzare i concetti più significativi e attrattivi.

L’autore ha scelto di iniziare la sua narrazione dall’Antico Egitto, considerato un popolo di grande intelligenza che ha dato origine a numerose idee innovative, incluse le prime specializzazioni mediche. Questo approccio evidenzia l’importanza di comprendere le origini storiche delle pratiche mediche attuali. La narrazione si estende fino ai giorni nostri, passando attraverso momenti chiave e saltando le teorie astratte dei filosofi greci, al fine di fornire una visione più concreta e collegata all’evoluzione della medicina.

Covelli sottolinea che il suo libro non è solo un testo per studenti di medicina, ma un vero e proprio ‘instrumentum laboris’ per chiunque desideri approfondire la materia. L’autore ha progettato il volume affinché possa essere facilmente compreso anche da coloro che non sono esperti nel campo, con l’intento di far sì che gli studenti acquisiscano una chiara percezione dei periodi rilevanti della storia medica. Durante le prime lezioni di storia della medicina, Covelli ha notato un apprezzamento tra gli studenti per la semplificazione dei principali eventi che hanno condotto all’attuale pratica medica.

In sintesi, l’opera di Covelli si distingue per la sua capacità di coniugare rigore scientifico e accessibilità, mirata a stimolare l’interesse verso un tema complesso come quello della storia della medicina e dell’odontoiatria. L’obiettivo finale è quello di fornire agli studenti e ai lettori una maggiore consapevolezza e comprensione delle fondamenta storiche della medicina, rendendo la materia più fruibile e coinvolgente.