Presentato a Roma il libro ‘Storia della Medicina e dell’Odontoiatria’

A Roma, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, è stato presentato il libro ‘Storia della Medicina e dell’Odontoiatria’, curato dal professor Michele Covelli, docente dell’Università Lum ‘Giuseppe Degennaro’. Il volume intende offrire una sintesi pratica e efficace della storia della medicina e dell’odontoiatria, senza avere la pretesa di sostituire i tradizionali testi di medicina, ma piuttosto fungendo da “instrumentum laboris” per studenti e appassionati del settore.

Il professor Covelli ha sottolineato che il libro abbraccia i principi storici dell’Antico Egitto fino ai giorni nostri, evidenziando l’evoluzione e i progressi della medicina nel tempo. L’intento è di favorire un collegamento e un interesse tra i giovani studenti e la materia, auspicando che il testo possa risultare interessante anche per un pubblico più ampio. Covelli spera di lasciare un impronta di conoscenza che colleghi passato e presente.

La presentazione ha visto la partecipazione, oltre all’autore, di figure chiave come il rettore dell’Università Lum Antonello Garzoni, il rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio, il direttore del Dipartimento di Medicina dell’Università La Sapienza Umberto Romeo e il docente Andrea Pilloni. Il senatore Filippo Melchiorre ha aperto i lavori, definendo il libro come uno strumento utile per medici e aspiranti tali e ha messo in luce l’importanza della professione medica e dell’attenzione che il governo attuale riserva alle professioni sanitarie.

Il rettore Garzoni ha enfatizzato l’importanza di partire dalla storia della medicina per affrontare con un metodo scientifico le sfide future legate alle nuove tecnologie e al miglioramento delle competenze professionali. Ha anche menzionato come l’Università Lum abbia potenziato la propria offerta formativa nel campo delle professioni sanitarie, introducendo un nuovo corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, dopo il corso di laurea in Medicina e chirurgia e quello in Infermieristica. Questo sviluppo evidenzia l’impegno della Lum nel rispondere alle esigenze del settore sanitario attraverso un’educazione di qualità.