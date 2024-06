“Sono stati cacciati” Colpo di scena a Temptation Island, la drastica decisione presa dalla produzione nei confronti della coppia sorprende: il motivo è serio 

Sono ancora i primi momenti e le prime emozioni vissute per Temptation Island 2024, il famoso reality estivo ideato da Maria De Filippi. Da poco è iniziata la nuova stagione e la prima puntata ha già conquistato una bella fetta di pubblico, con milioni di telespettatori incollati agli schermi.

La serata dell’altro ieri, giovedì 27 giugno, la prima puntata del reality, ha registrato un ascolto di 3.248.000 spettatori, con uno share del 24,9%. Questo importante e significativo risultato dimostra il continuo e forte interesse del pubblico per il format di Mediaset. Il pubblico, d’altronde, è sempre molto attratto dagli sviluppi delle coppie che il giovedì precedente avevano fatto il loro ingresso ufficiale all’Is Morus Relais.

Essendo il programma registrato, non mancano mai le anticipazioni interessanti e i teaser del reality Mediaset che tengono col fiato sospeso i telespettatori. Come ormai da “tradizione”, Filippo Bisciglia ha presentato i fidanzati e le fidanzate, mostrando i primi momenti che sono trascorsi nei rispettivi villaggi. Come ci si aspettava, sono tanti gli episodi che fanno già pensare a un’edizione ricca di sorprese.

Una delle anticipazioni al centro dell’attenzione, al momento, è quella relativa alle rivelazioni di Biagio D’Anelli, che ha rivelato l’eliminazione di due partecipanti del programma per motivi scioccanti e diversi da quelli emersi in un primo momento: “È vero che due fidanzati sono stati eliminati? Sì, so alcune cose e lo troverete anche sul settimanale ‘Nuovo Tv’. Anticipo che la prossima settimana verrà svelata questa eliminazione. Sembra che questa coppia abbia ingannato la redazione”.

Temptation Island

Non sono stati fatti nomi, vero, ma D’Anelli ha anche aggiunto che la coppia avrebbe provato a ingannare la produzione del reality. “Questi due sono stati scoperti e, arrivati in Sardegna, hanno trovato una produzione seria che li ha cacciati. È come se andassi a Uomini e Donne dicendo di voler trovare l’amore della mia vita mentre ho già otto relazioni fuori. La redazione si accorge di tutto!”.

Insomma, D’Anelli rivela una clamorosa eliminazione proprio per il rispetto che mostra per il lavoro degli autori: “Gli autori fanno un lavoro enorme e non scelgono le persone a caso; c’è sempre un criterio valido per la selezione. Scelgono persone che hanno già problemi o crepe nel loro rapporto. Ed è giusto così, almeno o ripari il vaso o lo rompi del tutto e vai avanti”. Da vedere quanto l’anticipazione verrà confermata e in che termini.