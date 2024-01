Domanda difficile per Ilary Blasi: “Cosa penso di Noemi Bocchi?”

Per la serie ora ri-parlo io, Ilary Blasi dopo le rivelazioni di Cristiano Iovino è tornata a raccontare la sua verità sulla separazione da Francesco Totti. In un’intervista concessa al magazine del Corriere della Sera, Sette, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha parlato dell’attuale rapporto con l’ex marito, del sentimento che prova adesso e di un possibile ritorno di fiamma. La giornalista Chiara Maffioletti ha fatto ogni tipo di domanda possibile a Ilary, anche una sulla nuova compagna dell’ex capitano della Roma.

La domanda su Noemi Bocchi: Ilary Blasi mette da parte la schiettezza.

Tra le tante, la domanda più difficile è stata quella su Noemi Bocchi, ma in questo caso Ilary ha messo da parte la schiettezza che la contraddistingue ed ha svicolato, con eleganza. La Blasi ha augurato tanta felicità a Francesco e Noemi: “Che cosa penso della nuova compagna del mio ex marito? Spero che sia felice, che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena“.

Non solo la domanda su Noemi, la giornalista ha chiesto a Ilary anche della vacanza dei suoi figli con Totti e la Bocchi: “La prima vacanza dei miei figli con il padre e la nuova compagna? Se ho fatto sentire in colpa i ragazzi? No, ma loro che colpa hanno? È una cosa che abbiamo creato noi. Non hanno assolutamente colpa mamma mia no, proprio no, almeno questo peso non l’hanno vissuto. Certo, all’inizio non è facile e certe scelte le ho fatte anche d’istinto. Su questo l’interesse di tutti e due era di proteggere – mi viene da ridere – il più possibile i figli. Quello che è successo non è colpa loro e non deve essere una colpa loro che, anzi, devono continuare ad avere rapporti con tutti e due. È giusto così. Perché mi viene da ridere? Perché eravamo partiti con questa intenzione qui, poi dopo… come dire… insomma...”.