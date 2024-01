Britney Spears batte Justin Timberlake (con una canzone di 13 anni fa)

Per il suo comeback Justin Timberlake ha aspettato che passasse la tempesta che l’ha travolto dopo le scioccanti rivelazioni che Britney Spears ha fatto nel libro The Woman in Me. La principessa del pop ha confessato di essere stata tradita, umiliata, lasciata con un sms e spinta ad abortire dal suo ex fidanzato. Queste dichiarazioni hanno alzato un polverone e per settimane Justin si è trincerato dietro al silenzio stampa. Adesso Timberlake è tornato con il singolo Selfish, che anticipa l’uscita dell’album Everything I Thought It Was. I fan di Britney Spears però hanno pensato di fare un bel regalo di bentornato al cantante americano.

Britney Spears batte Justin Timberlake su iTunes.

A poche ore dall’uscita del nuovo singolo di Justin, molti fan della popstar di Gimme More hanno deciso di acquistare il suo pezzo del 2011 (tratto dall’album Femme Fatale), Selfish, che ha stesso titolo del brano di Justin! E l’operazione vendetta è stata un successo già da subito, perché in appena 6/7 ore la canzone di Britney Spears è arrivata ai vertici di iTunes in molti paesi. Per il momento Selfish di Britney ha battuto quella di Justin in Brasile, Chile, Messico, Argentina, Colombia, Costa Rica, Portogallo,Arabia Saudita, Ecuador, Perù, Malta, Kazakistan e molte altre nazioni. Negli Stati Uniti il brano del 2011 ha debuttato alla 10. E non è finita qui, perché a quanto pare i fan della Spears adesso stanno cercando di ottenere risultati simili anche su altre piattaforme come Spotify, ascoltando in massa la canzone di Femme Fatale.

Had to join and buy Selfish by britney spears on itunes pic.twitter.com/He1guBKh98 — JD 🌹🚀 (@jesusb29) January 26, 2024

iTunes:

#1 Brazil

#1 Chile

#1 Mexico

#2 Argentina

#2 Colombia

#2 Costa Rica

#2 Portugal

#2 Saudi Arabia

#5 Ecuador

#5 Peru

#6 Malta

#7 Kazakhstan

#8 Armenia

#8 Turkey

#10 United States

#12 Austria

#17 Netherlands

#17 Philippines

#26 Poland

#33 Slovakia

#40 Spain

#51 United Kingdom

#53 Sweden

#77 Australia

#106 Germany

#110 France