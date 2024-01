Checco Zalone criticato al Grande Fratello, la regia corre ai ripari

Dopo aver costretto la regia del grande Fratello a correre ai ripari per degli scivoloni esilaranti su due sponsor, ieri sera a cena Beatrice Luzzi ne ha combinata un’altra delle sue. L’attrice ha rivolto una critica (legittima e educata) a Checco Zalone.

Beatrice Luzzi e il pensiero su Checco Zalone: “Mi piaceva, mi ha deluso”.

Durante una chiacchierata con Marco Maddaloni, Beatrice ha detto di aver sempre apprezzato i film dell’attore pugliese, ma di essere rimasta delusa da un suo spettacolo teatrale: “Uno che mi ha deluso un bel po’ c’è e ora ti dico anche chi. Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo. Sì e anche per il fatto…“. La gieffina non ha nemmeno finito il suo discorso che la regia ha cambiato inquadratura.

Non BeaLuzzi che distrugge Checco Zalone, è sempre Lei 😭#GrandeFratello pic.twitter.com/EWKfwjbXPm — Marty ☀️ (@MartinaParise6) January 25, 2024

Il nuovo sfogo di Beatrice Luzzi con Federico Massaro: “Perché sempre io? Sono carne da macello e sanno che reggo”.

Dopo la cena in cui Beatrice ha parlato della sua delusione per l’attore di Sole a Catinelle, la Luzzi è andata fuori in giardino e si è sfogata con Federico Massaro: “Io avevo una vicinanza molto forte con Vittorio e mi aspettavo qualcosa da lui. Non è arrivato nulla e quindi ho fatto un passo indietro. Non posso più continuare a non dire quello che penso o ad attendere che faccia qualcosa. Dici che Vitto capirà? Non lo so, ma io nel frattempo faccio i fatti miei. Mi sono accorta che non posso contarci. Come mai sempre dinamiche su di me? Perché sono carne da macello. Sanno che reggo e mi sono sempre emssa a disposizione. Reggo e quindi faccio gioco. In questo senso parlo di carne da macello. Vedi le cose che mi scaricano addosso ogni puntata. Anzi, questo è nulla rispetto a quello che mi hanno fatto all’inizio“.