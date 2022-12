dieci motivi per ascoltare la band di Alex Turner

Perché ascoltare gli Arctic Monkeys: ecco dieci motivi che rendono la band di Alex Turner una delle migliori degli ultimi due decenni.

Gli Arctic Monkeys hanno fatto scalpore sin dalla loro formazione nel 2002. Provenienti da Sheffield, in Inghilterra, il gruppo è stato elogiato per la loro irresistibile miscela di garage rock, post punk e lirismo dalla lingua tagliente. Gli Arctic Monkeys sono famosi soprattutto per il loro album di debutto di enorme successo, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not. Pubblicato nel 2006, l’album ha riscosso un successo universale, generando una serie di singoli di successo, tra cui l’incredibile I Bet You Look Good on the Dancefloor e l’indimenticabile When the Sun Goes Down.

Gli album successivi della band, Favorite Worst Nightmare e Humbug, sono stati altrettanto acclamati, mostrando lo sviluppo nel suono e nella composizione delle canzoni. Nel complesso, gli Arctic Monkeys sono diventati una delle band britanniche di maggior successo e amate del Ventunesimo secolo. Hanno ottenuto numerosi album al numero uno, tour mondiali nelle arene esauriti e vinto un ampio elenco di premi, che include BRIT Awards, premi NME e altri ancora. Non sei ancora convinto di volergli dare una possibilità? Ecco dieci motivi che potrebbero farti cambiare idea.

Chitarra batteria e amplificatore

Uno sguardo dall’interno al processo creativo e agli stili di produzione della band

Quando si tratta di band che mescolano rock ‘n’ roll classico e indie-rock moderno, gli Arctic Monkeys hanno tutto. Questa band inglese, composta dal cantante e chitarrista Alex Turner, dal batterista Matt Helders, dal chitarrista Jamie Cook e dal bassista Nick O’Malley, fa musica dal 2002 ed è diventata una delle band più acclamate e di successo commerciale dello scorso decennio. Con il loro stile di produzione brillante e un’energia inarrestabile, sono riusciti a ritagliarsi un suono tutto loro e continuano ad affascinare e ispirare i fan di tutto il mondo.

Quindi, cos’è che li rende così accattivanti? Quali sono alcuni dei processi e degli stili di produzione che la band utilizza quando mette insieme la musica? Secondo la band, il processo creativo inizia con i membri principali che si rimbalzano le idee l’un l’altro e le sviluppano ulteriormente come gruppo. Per quanto riguarda gli stili di produzione, hanno notato che di solito hanno una visione molto distinta di come vogliono che suoni la traccia, e lavorano sodo per catturarla pur mantenendo intatta parte della sensazione grezza e organica della loro musica.

10 motivi per ascoltare gli Arctic Monkeys

– Hanno un talento incredibile. La musica degli Arctic Monkeys è complessa e in continua evoluzione. Il loro suono spazia dall’indie-rock guidato dalla chitarra al synth-pop, mettendo in mostra i loro vari stili musicali.

– Scrivono testi brillanti. Guidati dalla penna arguta e tagliente di Alex Turner, gli Arctic Monkeys hanno creato un impressionante catalogo di canzoni con testi introspettivi e intelligenti.

– Sono una delle band di maggior successo. Gli Arctic Monkeys hanno pubblicato sette album in studio e tutti hanno scalato le classifiche del Regno Unito, arrivando in alcuni casi anche al numero uno. Hanno anche vinto innumerevoli premi e sono in prima linea nella scena musicale contemporanea.

– Le loro esibizioni dal vivo sono elettriche. I live della band sono intensi e appassionati come i loro album. Assisti a uno dei loro spettacoli e capirai subito perché sono tra i migliori del nostro tempo.

– Hanno ispirato una generazione. Gli Arctic Monkeys hanno contribuito a guidare un revival dell’indie rock, influenzando un’intera nuova generazione di musicisti.

– Coerenza. Producono costantemente canzoni fantastiche. Ogni uscita è buona come l’ultima, dimostrando la loro tenacia e dedizione al loro mestiere.

– La loro immagine è accattivante. L’attenzione grafica è incredibile quanto la loro musica. Combinando colori e illustrazioni audaci con il loro marchio unico, sono immediatamente riconoscibili.

– Non hanno paura di sperimentare. Gli Arctic Monkeys si sono avventurati attraverso una varietà di generi diversi e riescono sempre a rimanere fedeli al loro sound principale. Sorprendono sempre e spesso si spingono oltre i limiti.

– Collaboratori. Gli AM hanno collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica, dai Queens of the Stone Age a Dizzee Rascal. Insieme, questi artisti hanno creato alcune delle migliori canzoni degli ultimi anni.

– La loro eredità. Cos’altro c’è da dire? Gli Arctic Monkeys hanno consolidato il loro status come una delle migliori band al mondo e la loro eredità durerà per generazioni. Se non l’hai già fatto, assicurati di dare un’occhiata al loro catalogo e ai loro concerti e perderti nell’emozione pura della loro musica. Non te ne pentirai.

Di seguito il video della loro Do I Wanna Know?: