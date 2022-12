chi ci sarà insieme ad Amadeus

Sanremo 2023, i conduttori del Festival: da Amadeus e Gianni Morandi alle donne protagoniste della kermesse.

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2023. Dal 4 dicembre, conosciamo buona parte del cast dei Big che si esibiranno sul palco (ventidue cantanti in totale, cui si aggiungeranno i sei vincitori della finale di Sanremo Giovani), e ormai ogni giorno è buono per conoscere un dettaglio in più. Ad esempio, stiamo finalmente avendo conferma anche dei conduttori che si alterneranno sul palco nei cinque giorni più glamour della musica italiana. Scopriamo insieme chi ci sarà oltre ad Amadeus alla guida del 73esimo Festival della canzone italiana.

Sanremo 2023: i conduttori

I nomi dei principali presentatori di questa edizione erano già stati svelati da mesi. Ad accompagnare il direttore artistico nella sua avventura ci sarà infatti uno dei protagonisti della scorsa stagione, Gianni Morandi, che riprenderà in questa edizione il ruolo di presentatore.

Gianni Morandi

Il colpaccio Amadeus lo ha fatto però con Chiara Ferragni, finalmente convinta a calcare per la prima volta il palco dell’Ariston. Sarà lei la madrina della prima serata, quella inaugurale, da sempre una delle più attese, e della finalissima, quella in cui verrà decretato il vincitore.

A proposito di co-conduttrici, ci sarà spazio anche per una delle giornaliste rivelazioni di casa Rai, l’intervistatrice del momento: Francesca Fagnani, colei che con il suo stile irriverente e provocatorio ha reso Belve un programma da ascolti importanti. Non conosciamo ancora la serata in cui sarà protagonista.

E Fiorello?

Come lo scorso anno, il grande quesito che accompagnerà il Festival sarà la presenza o meno di Fiorello, mattatore dei primi due Sanremo a guida Amadeus. Fermo restando il loro rapporto d’amicizia, lo showman era rimasto talmente scottato da alcune critiche ricevute nella kermesse del 2021, quella svolta in un Ariston vuoto, da aver preferito defilarsi.

Già lo scorso anno si era limitato a una comparsata durante la prima serata. In questa edizione, a quanto pare, potrebbe disertare Sanremo del tutto, come confermato dallo stesso artista siciliano durante la conferenza stampa di presentazione del suo Viva Rai 2. Ma Rosario è un grande intrattenitore, e proprio per questo da lui c’è da aspettarsi qualunque tipo di sorpresa, anche che cali dall’alto direttamente sul palco nel bel mezzo della premiazione del vincitore. Attendiamo ulteriori sviluppi.