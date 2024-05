1000 euro di sconto su un portatile MSI!

In occasione della Gaming Week di Amazon, il colosso di Seattle propone uno sconto molto interessante su un portatile da gaming a marchio MSI, con scheda grafica RTX 4090, su cui è possibile risparmiare 1000 Euro.

L’MSI Vector GP68HX è disponibile, in occasione della Amazon Gaming Week, al prezzo di 2699 Euro, con uno sconto di 1000 Euro rispetto ai 3699 Euro di listino. Si tratta di un’offerta irripetibile ed irrinunciabile, dal momento che mai prima d’ora il laptop in questione era stato proposto ad un prezzo così basso. VAI SUBITO ALL’OFFERTAL’MSI Vector GP68HX, in particolare, è dotato di un display da 16 pollici FHD+ con refresh rate di 144Hz, mentre sotto la scocca troviamo il processore Intel i9-13950HX, la scheda grafica NVIDIA RTX 4090 con 16GB di memoria GDDR6, 32GB di RAM DDR5, SSD da 1 terabyte PCIe4 e supporto WiFI 6E.

Presente anche la tecnologia MSI OverBoost Ultra che garantisce pieno carico combinato di CPU e GPU, per massimizzare la potenza grafica di 175W con la GPU e 55W del processori. MSI evidenzia anche come sia presente un sistema di raffreddamento con design shared-pipe in cui il tubo di calore è collegato sia alla CPU che alla GPU.

Hai perso questa offerta perché sei arrivato in ritardo ed è già terminata?

Iscriviti al nostro canale Telegram delle offerte e assicurati di avere le NOTIFICHE ATTIVE. Ti avviseremo tempestivamente sulle migliori offerte!

Tutte le offerte della Amazon Gaming Week le trovi nella pagina Evento dedicata che abbiamo aperto a questo indirizzo: Amazon Gaming Week.