“Doveva vincere!” Il pubblico di Amici una furia dopo l’ultima eliminazione: è polemica

Nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici si è verificata un’eliminazione che ha lasciato tutti di stucco. A lasciare il programma la allieva Martina, la quale ha così posto fine alla squadra capitanata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli.

Martina

Ecco l’indignazione del popolo del web.

Amici 23: Martina e Mida al ballottaggio finale

Ieri sera è andata in onda la settima puntata del serale di Amici, una delle poche prima della finale del programma. A contendersi la permanenza nella trasmissione di Maria De Filippi Holden, Marisol, Dustin, Sarah, Mida e Martina.

Martina Giovannini

Sicuramente le squadre più provate sono quella dei Cucca-Lo e dei Todarelli, i quali hanno perso tutti i ballerini nel corso del serale. Sono proprio queste due squadre ad affrontarsi nella prima manche, ma purtroppo ad andare in eliminazione è proprio Martina.

La seconda gara ha invece visto la sfida fra il Cucca-Lo e gli Zerbi-Cele con la vittoria dei primi e l’eliminazione provvisoria di Dustin. La terza manche, giocata nuovamente tra queste due squadre, ha comportato l’eliminazione provvisoria di Mida. A giocarsi il tutto per tutto sono stati quindi Mida, Dustin e Martina. Purtroppo la bravissima cantante è stata eliminata dal talent show di Canale 5.

Il popolo del web indignato per l’eliminazione

Credits: Amici di Maria De Filippi

Martina è stata più volte descritta come una potenziale vincitrice di Amici 23 in quanto una delle più brave sotto il punto di vista tecnico e interpretativo. Proprio per questa ragione la notizia della sua eliminazione ha lasciato tutti di stucco compresi i telespettatori da casa e quelli del web.

In molti non hanno gradito questa scelta presa dai giudici, in quanto Martina meritava di andare avanti e arrivare in finale per scontrarsi con l’altra grande voce del programma ovvero Sarah. Sono invece state mostrate delle rimostranze per quanto riguarda il talento di Petit, Holden e Mida, i quali molto spesso canterebbero solo con l’ausilio dell’autotune.

Martina

Per non parlare poi delle difficoltà che Martina ha vissuto nelle ultime settimane essendo rimasta l’ultima in rappresentanza della sua squadra. I Todarelli sono definitivamente fuorigioco e non sappiamo che cosa Maria metterà in atto per tutelare la loro presenza all’interno del programma.