le date dei concerti e i biglietti

Achille Lauro in concerto nel 2023: le date e i biglietti del nuovo appuntamento dal vivo del trapper romano.

Achille Lauro ha annunciato nuovi grandi spettacoli dal vivo in giro per l’Italia per iniziare al meglio il 2023. Il trapper porterà la musica del suo nuovo progetto, e anche dei vecchi, già presentati in passato a Sanremo. Appuntamenti imperdibili per tutti i fan del direttore artistico dell’Elektra.

Achille Lauro in tour nel 2023: le date

In attesa di scoprire se ci sarà un ruolo per lui anche nel Festival di Sanremo 2023, dopo averlo visto sul palco dell’Ariston, come cantante in gara o come ospite, dal 2019 al 2022, sappiamo che Lauro sarà protagonista di almeno quattro concerti all’inizio del nuovo anno.

Achille Lauro

Ecco tutte le date finora previste in calendario, con la speranza che possano aggiungersene di nuove nei prossimi mesi:

– 22 e 26 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 24 e 25 gennaio al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Concerti Achille Lauro: i biglietti

I biglietti già acquistati per gli spettacoli del 2023 sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Servirà dunque aspettare ancora qualche settimana per ballare il twist sulle note del successo Bam Bam Twist, e per poter capire davvero in cosa consisterà il grande spettacolo organizzato e ideato da uno degli artisti più originali della scena musicale italiana, capace di infrangere le regole anche di uno dei palchi più difficili e importanti della nostra musica, quello dell’Ariston di Sanremo. Sappiamo che l’artista porterà in concerto tutto il suo repertorio, dai primi dischi alla ballata Che sarà, in versione unplugged, essenziale e introspettiva.

Di seguito 1969, uno dei successi di Lauro nel 2019:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/