Destino di Nicholas e Kumo ad Amici: “Ha lasciato lo studio” – anticipazioni

Oggi è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria e tra le tante cose i professori hanno deciso il destino di Nicholas Borgogni, a cui nei giorni scorsi era stata sospesa la maglia.

Kumo ha dovuto eseguire un compito, ma ha preso un’insufficienza e quindi la sua maglia è stata sospesa ed è stato costretto a lasciare lo studio. Le cose sono andate decisamente meglio per Nicholas. Il ballerino infatti ha riavuto la maglia dal suo professore.

“Kumo fa lo stesso compito che settimana scorsa era stato assegnato a Dustin e prende una insufficienza da Emanuel Lo quindi la maglia gli viene sospesa e deve tornare in casetta e lasciare lo studio. – si legge su SUperguida Tv – Nicholas fa lo stesso compito e non prende alcuna insufficienza. Ad assegnare il compito che settimana scorsa Emanuel Lo aveva dato a Dustin è stata la Celentano e l’ha fato oltre che a Kumo e a Nicholas anche a Simone e Giovanni, ma questi due non lo eseguono. Maria spiega che gli altri due ballerini non eseguono il compito proprio perché i professori potevano decidere a chi farlo eseguire. Gaia fa il compito della Celentano. A dimostrare il compiuto è stata Isobel. La maestra l’ha riempita di complimenti e le ha anche detto: Sei una guerriera”.