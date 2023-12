La Sad squalificati da Sanremo? Fiorello dice la sua

La Sad sono un gruppo milanese che a febbraio debutterà al Festival di Sanremo di Amadeus, ma su loro pende già una richiesta di squalifica.

I tre ragazzi de La Sad non hanno infranto nessuna clausola del regolamento, ma il Codacons ha fatto un’esplicita richiesta di squalifica appellandosi alla loro discografia a loro dire misogina e sessista.

“Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia. Non si capisce la ragione che ha spinto la Rai e Amadeus a scegliere proprio questo trio, visti i testi decisamente inappropriati, in un momento in cui tutte le energie dovrebbero essere unite nella battaglia contro la violenza di genere”.