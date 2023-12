Quando Belen – pur sapendo di avere le corna – parlò benissimo di Stefano in tv

“Stefano mi ha tradita sia letteralmente che nella fiducia. Il mio rapporto con lui non è finito con un tradimento, ma è iniziato con un tradimento. L’ho scoperto, ma ho fatto finta di niente“. Queste le parole che Belen Rodriguez ha usato per descrivere la fine della sua relazione con Stefano De Martino da Mara Venier, ospite la scorsa settimana a Domenica In.

Un tradimento che Belen ha saputo e perdonato, come lei stessa ha confessato, e che ha taciuto durante un’intervista televisiva da Silvia Toffanin concessa qualche mese dopo. In quell’occasione l’argentina – nonostante tutto – ha parlato benissimo di Stefano De Martino tessendogli lodi e congratulandosi con lui per aver accettato Luna Marì, figlia dell’amore con Antonino Spinalbese.

A recuperare e mettere sotto la lente d’ingrandimento questa intervista sono state le mie colleghe di BlogTivvu.com.

“Non è stato facile per nessuno ma soprattutto per lui [parla di Stefano De Martino, ndr] Io ho avuto un figlio da un’altra persona e rientrare nella mia vita significava accettare questa bambina che non è sua. Già solo per questa motivazione, e ne ho tante altre, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. È una cosa incredibile quella che è riuscito a fare. Il divorzio? Non c’è mai stato. Abbiamo mandato due volte la richiesta ma per due volte è scaduta perché siamo tornati insieme”.

Parole che ora, alla luce di tutto quello che abbiamo scoperto, prendono un altro valore. Belen sapeva e ha taciuto per amore, ma alla fine ci ha solo rimesso.