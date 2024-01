Daygum ritira dal commercio le chewing gum di Chiara Ferragni e spiega perché

In questo periodo tutto ciò che riguarda Chiara Ferragni fa notizia, anche il ritiro dai negozi dei chewing gum brandizzati col suo nome della Daygum.

A renderlo noto è stata Selvaggia Lucarelli che su Instagram ha pubblicato un’email della Perfetti Van Melle indirizzata presumibilmente a qualche attività commerciale che ha avuto in vendita i chewing gum di Chiara Ferragni. L’azienda ne annunciava infatti l’immediato ritiro e questo è stato il commento della giornalista: “Perfetti chiede il ritiro degli stock gomme Chiara Ferragni nei Carrefour e immagino anche negli altri punti vendita)“. Una notizia che però di base notizia non è.

L’azienda, infatti, contattata da FanPage.it, ha confermato il ritiro e chiarito che “trattandosi di una Limited Edition era già previsto il ritiro graduale dell’invenduto dal mercato dal mese di novembre delle scorso anno, anche se questa comunicazione è effettivamente recente ma in altri punti si è già provveduto in passato“. L’azienda, che sta per lanciare nuovi prodotti, avrebbe infatti “bisogno di liberare spazio, come sempre accade“.

Non ci sarebbe nessun altro motivo dietro questo ritiro, la Daygum uscirà con altre linee. L’operazione commerciale realizzata da Chiara Ferragni con Perfetti per le gomme Daygum non risulta essere attenzionata dalla Procura della Repubblica di Milano. Si tratterebbe di una Limited Edition e per questo era già prevista la sua naturale conclusione dopo un certo periodo di tempo.

