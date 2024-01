Kylie Minogue e Sia, “Dance Alone”: spunta il duetto delle due popstar

E poi arriva il duetto che non ti aspetti: quello tra Kylie Minogue e Sia! Ieri sera a Las Vegas, pochi minuti prima dell’inizio dello show della popstar di Padam Padam, il pubblico ha potuto ascoltare il featuring tra le due cantanti australiane (che pari si intitoli Dance Alone). Da quello che si sente nelle clip che circolano on line il pezzo sembra davvero valido, speriamo esca presto.

“Mi sento frastornata, e non so nemmeno l’ultima volta in cui ho usato questa parola. Per me è una festa: dopo i primi due singoli, il fatto che ora i fan scoprano nuove canzoni è davvero magnifico. Non ho dormito molto in queste ultime settimane, ma va bene così perché vuol dire che tutto questo sta succedendo davvero.

Alcuni dei testi sono molto frizzantini, diciamo, ma penso che la gente mi conosca, quindi si sa che lo faccio sempre in modo leggero e divertente. Mi sono divertita a superare un po’ i soliti confini, facendo qualcosa di più edgy. Non che fosse una decisione premeditata, ma le canzoni hanno preso questa direzione. – ha continuato Kylie Minogue su Vogue – Ci siamo sentiti tutti rivitalizzati dalle registrazioni e infatti tutte le reazioni, le urla, le parole in libertà sono rimaste nell’album.

La prendo come una soddisfazione personale, quella di toccare le emozioni degli altri, ognuno coi propri percorsi e i propri dubbi. Ma c’è sempre speranza, è importante vedere sempre la luce in fondo, è un po’ il senso ultimo di tanta della mia musica. Non vorrei parlare molto delle mie sfide personali, nel corso di due anni possono accadere molte cose. Mentre registravo ne sono successe un po’, ma ho iniziato ad affrontarle e l’album è stato molto utile anche in questo. Per ora però lascerò che siano le canzoni a parlare”.