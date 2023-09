Davide Maggio e TvBlog recensiscono la prima di Pomeriggio 5 e sono concordi

Davide Maggio e TvBlog sono i due siti televisivi più autorevoli della blogsfera italiana e ieri, com’era prevedibile, hanno recensito a caldo la prima puntata della nuova era di Pomeriggio 5, la prima senza Barbara d’Urso.

“Il nuovo Pomeriggio Cinque è come il vecchio: senza Barbara d’Urso, ma con Myrta Merlino dursizzata” il titolo dell’articolo di TvBlog a firma di Massimo Galanto. “L’aria che tira non è più la stessa a Pomeriggio Cinque” è invece il titolo ironico di Davide Maggio a firma di Mattia Buonocore.

I due siti sono unanimi nel pensare che non c’è stata una vera e propria rivoluzione in Pomeriggio 5 dato che Myrta Merlino, in certi versi, ha molto ricordato Barbara d’Urso.

“Il nuovo Pomeriggio Cinque si presenta al pubblico di Canale 5 con gli elementi cardine del vecchio Pomeriggio Cinque“, si legge su TvBlog, che fa così l’elenco con degli esempi.

“Sensazionalismo (“mettetemi la foto del pancione di Giulia Tramontano“); personalizzazioni (“io c’ho tre figli ventenni“, “io sono napoletana“); insistenza su fatti di cronaca rigorosamente senza fornire notizie nuove (fa eccezione il messaggio vocale “esclusivo” che la vittima del branco “ha inviato a me“); ostentato rapporto diretto con ospiti e inviati chiamati col nome di battesimo (“avvocato, diciamoci del tu, chiamami Myrta“, “Maria Corbi è una mia amica carissima“); e una immancabile dose di populismo (“se non si muoveranno le istituzioni, ci muoveremo noi, te lo prometto“). E ancora, la scena iniziale con il backstage fake come quando la d’Urso fingeva di scoprire di essere in onda mentre colloquiava in studio con il pubblico”.

Davide Maggio: “Una rivoluzione a Pomeriggio Cinque non c’è stata”

“L’aria che tira non è la più stessa. Ma, allo stesso tempo, una rivoluzione così dirompente a Pomeriggio Cinque non c’è stata. Il giorno di Myrta Merlino è arrivato: 15 anni dopo, è stata chiamata a spazzare il ciclone Barbara d’Urso. Al debutto, non mancano la cronaca nera, i collegamenti, le finte sviste, l’impostazione personalistica e la retorica del pomeriggio. C’è tutto con meno calore e un’atmosfera più defilata. La nuova arrivata riporta l’infotainment sui binari, aggiungendo credibilità, senza rinunciare a gran parte di quello a cui il pubblico di Canale 5 era abituato”.

Insomma, il nuovo Pomeriggio 5 è servito.

La scelta di arruolare Myrta Merlino non è stata così drastica come immaginavo (i punti in comune con lo stile di Barbara d’Urso ci sono e sono molti, seppur con meno fronzoli), quel che non convince è senza dubbio lo studio che – al contrario di come ci è stato venduto – è di dimensioni contenute e molto semplice. Così come gli opinionisti vip (Amendola per parlare dello stupr0 di Palermo, really?) seduti fra le tribune del pubblico.

A voi la prima puntata è piaciuta?