Ascolti 4 settembre, quanto ha fatto la prima di Pomeriggio 5

La prima puntata della nuova era di Pomeriggio 5 è andata, è stata recensita dai maggiori siti televisivi, e ora si può parlare di ascolti.

Davide Maggio e TvBlog recensiscono la prima di Pomeriggio 5 e sono concordi https://t.co/IPdBX032fz #Pomeriggio5 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 4, 2023

Myrta Merlino ha debuttato con 1.633.000 telespettatori pari al 21,37% di share nella prima parte in onda dalle 16.55 alle 17.44; 1.572.000 spettatori con il 19.33% di share nella seconda parte in onda dalle 17.48 alle 18.25 e 1.482.000 telespettatori con il 16.57% di share durante i saluti.

Il suo diretto competitor, Alberto Matano con La Vita in Diretta, non è ancora tornato in onda e per questo si è scontrata con Estate In Diretta di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, che hanno totalizzato 1.364.000 telespettatori, pari al 16,24% di share.

Ascolti di Pomeriggio 5: il confronto con gli anni precedenti

Nel 2022 la prima puntata di Pomeriggio 5 è andata in onda lunedì 5 settembre e ha totalizzato 1.397.000 di telespettatori pari al 18.7% di share (dalle 17:26 alle 17:43) / 1.318.000 telespettatori pari al 17% di share (dalle 17:46 alle 18:26) e 1.217.000 telespettatori pari al 14.1% di share (dalle 18:30 alle 18:39).

Nel 2021, invece, la prima puntata di Pomeriggio 5 è stata trasmessa lunedì 6 settembre e ha fatto: 1.413.000 telespettatori pari al 16.05% di share (dalle 17:35 alle 17:56), 1.347.000 telespettatori pari al 14.3% di share (dalle 17:59 alle 18:29) e 1.257.000 telespettatori pari al 12.56% di share (dalle 18:32 alle 18:40).