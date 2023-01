data di uscita e tracklist del nuovo album

Baustelle, Elvis: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album della band di Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi.

Il 2023 è cominciato in maniera vivacissima per i Baustelle e tutti i loro fan. Dopo l’uscita di Contro il mondo, il loro primo singolo inedito a distanza di qualche anno dall’ultima volta, la band ha annunciato anche il proprio nuovo album, un disco a lungo atteso da tutti i loro fan. A distanza di cinque anni da L’amore e la violenza, vol. 2, è in arrivo Elvis. Un lavoro che, già dal titolo, sembra dare un certo indirizzo e una certa idea di sé. Andiamo a scoprire la data di uscita e tutti gli altri dettagli.

Baustelle, Elvis: copertina e data di uscita

Sarà la primavera a dare il benvenuto al nuovo album dei Baustelle. Mentre il vero ‘Elvis’ nasceva a gennaio, subito dopo le feste, quello creato dalla band milanese è in arrivo il 14 aprile, come annunciato da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi sul loro account ufficiale.

Baustelle (Marco Cella)

Nono album in studio della formazione milanese, Elvis conterrà sicuramente il nuovo singolo Contro il mondo, mentre non conosciamo ancora, per il momento, la tracklist integrale del disco. Sui social è già stata condivisa invece la copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi:

I dettagli su Elvis e il nuovo tour

Il nuovo album del gruppo milanese, tra i pionieri dell’indie rock italiano dei primi anni Duemila, sarà disponibile non solo in formato CD, ma anche in vinile oro o bianco, in edizione limitata e numerata, oltre che in vinile nero.

Per promuovere questo nuovo lavoro, uno dei più attesi della prossima primavera, la band ha già annunciato anche un tour che li porterà a esibirsi nei principali club italiani. Queste le date: 2 maggio al Tuscany Hall di Firenze; 3 maggio all’Atlantico di Roma; 5 maggio all’Estragon di Bologna; 6 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino); l’8 e il 9 maggio all’Alcatraz di Milano; 11 e 12 maggio all’Estragon di Bologna.