Claudio Baglioni, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

Claudio Baglioni live: la scaletta dei concerti del grande cantautore romano, ex direttore artistico di Sanremo, nel 2023.

Il grande protagonista della musica italiana dal vivo, anche in questo 2023, ha un nome e un cognome: Claudio Baglioni. Il cantautore romano è stato uno dei primi a tornare a esibirsi dopo il lungo letargo causato dal Covid, e adesso non ha più intenzione di fermarsi. Anche in questo nuovo anno ha infatti in programma tantissimi appuntamenti nell’ambito del suo interminabile Dodici Note Solo Bis, il suo nuovo tour. Andiamo a scoprire quali sono le canzoni presenti nella scaletta dei suoi concerti.

Claudio Baglioni in tour nel 2023

Come un motorino inarrestabile e instancabile, tra gennaio e febbraio il grande artista romano, protagonista della rinascita del Festival di Sanremo come direttore artistico e conduttore tra 2018 e 2019, sarà ancora una volta sul palco per regalare emozioni ai suoi fan. E non è detto che nei prossimi mesi non possano aggiungersi anche ulteriori date.

Claudio Baglioni

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti:

– 10 gennaio al Teatro Goldoni di Livorno

– 11 gennaio al Teatro Manzoni di Pistoia

– 13 gennaio al Teatro Politeama di Prato

– 14 gennaio al Teatro Ponchielli di Cremona

– 15 gennaio al Teatro Municipale di Piacenza

– 16 gennaio al Teatro Regio di Torino

– 18 gennaio al Teatro Alighieri di Ravenna

– 19 gennaio al Teatro Europauditorium di Bologna

– 20 gennaio al Teatro Verdi di Padova

– 21 gennaio al Teatro Fabbri di Forlì

– 23 gennaio al Teatro Filarmonico di Verona

– 24 gennaio al Teatro Comunale di Treviso

– 26 gennaio al Teatro Coccia di Novara

– 27 gennaio al Teatro Manzoni di Monza

– 28 gennaio al Teatro Comunale di Ferrara

– 30 gennaio al Politeama Rossetti di Trieste

– 31 gennaio al Teatro Grande di Brescia

– 2 febbraio al Teatro dell’Aquila di Fermo

– 3 febbraio al Teatro dei Marsi di Avezzano (L’Aquila)

– 4 febbraio al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino

– 5 febbraio al Teatro Petruzzelli di Bari

– 7 febbraio al Teatro Caniglia di Sulmona (L’Aquila)

– 8 febbraio al Teatro Lyrick di Assisi (Perugia)

– 10 febbraio al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto (Perugia)

– 12 febbraio al Teatro Comunale Pavarotti di Modena

– 13 febbraio al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia

– 14 febbraio al Teatro Galli di Rimini

– 16 febbraio al Teatro Petrarca di Arezzo

– 18 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano

– 21 febbraio al Teatro di Varese

– 27 febbraio al Teatro Sociale di Como

La scaletta dei concerti di Claudio nel 2023

Sono tantissimi i brani presenti nel repertorio di Claudio, veri classici che non possono non essere presenti in una scaletta come si deve. Per questi concerti del 2023, con qualche possibile variazione da data a data, l’artista ha scelto di fare spazio a molti dei suoi brani più amati ma anche a canzoni più recenti, come Gli anni più belli:

– Io sono qui

– Assolo

– Dieci dita

– Ora che ho te

– Fotografie

– In un’altra vita

– Gli anni più belli

– Pioggia Blu

– Tutto in un abbraccio

– I vecchi

– Stai su

– Notti

– Nota Dodici

– E adesso la pubblicità

– Interludio

– Vivi

– Vieni ti dirò

– Acqua dalla luna

– Quante Volte

– Amori in corso

– Mal d’amore

– Manifesto

– Uomo di varia età

– Avrai

– Mille giorni di te e di me

– Questo piccolo grande amore/Amore Bello/E tu come stai?/E tu

– Strada facendo

– La vita è adesso