Maneskin, marcia nuziale su Roma: novità in arrivo?

Thomas dei Måneskin suona una marcia nuziale sui tetti di Roma, con vista sui Fori Imperiali: la band è pronta a una grande sorpresa per i fan.

“Chi si sposa?“. La domanda da parte dei fan è più che lecita. I Måneskin, con il loro consueto velo di mistero, hanno infatti pubblicato su Instagram un annuncio che si presta a diverse interpretazioni, ma che in qualche modo è comunque legato al tema “matrimonio”. Nelle immagini vediamo infatti Thomas sui tetti di un palazzo di Roma, con vista sui Fori Imperiali, intento a suonare una marcia nuziale. Nella caption, una data e un anello. Cosa sta per succedere?

Måneskin tra live e matrimoni: novità in arrivo

Il periodo è particolarmente importante per la band romana. La band sta per pubblicare un nuovo singolo, Gossip con Tom Morello, il 13 gennaio. Il 20 pubblicherà Rush!, il primo album dopo l’exploit e la fama internazionale. Pochi giorni fa a celebrato i 24 anni di Damiano, che tra l’altro si è anche rasato i capelli. Insomma, le novità sono molte e importanti, ma a quanto pare ce n’è una che deve ancora essere annunciata.

Thomas Raggi

Restiamo fedeli alle immagini e a ciò che sappiamo. Nel video pubblicato dalla band abbiamo Thomas che suona la chitarra sui tetti di Roma, in particolare sui Fori Imperiali, nel cuore della Capitale. Il brano eseguito dall’artista non è uno qualunque, ma una marcia nuziale, e nella caption abbiamo una semplice data, il 19 gennaio, con un anello di fidanzamento accanto. Che ci sia un matrimonio in vista? Più probabile un nuovo live, con la partnership di Spotify:

Un concerto prima dell’uscita di Rush!

La sensazione è che non ci sarà alcun matrimonio (a meno che Damiano e Giorgia non stiano covando qualche grande sorpresa), bensì un concerto a Roma per presentare dal vivo il nuovo album, proprio nella vigilia della pubblicazione di Rush!.

Al momento non sappiamo di più, ma tutto porta verso una soluzione del genere. Non resta che aspettare i prossimi giorni per conoscere quantomeno la location dell’evento e le modalità di partecipazione.