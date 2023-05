Da Shade a LDA e Myss Keta: tutti i singoli usciti oggi

Non solo Pazza Musica di Marco Mengoni ed Elodie, oggi sono stati pubblicati tanti altri singoli. Da Shade con Federica Carta a Albe. Procediamo all’ascolto.

Shade e Federica Carta | Per Sempre Mai

Dopo Irraggiungibile e Senza Farlo Apposta, la coppia composta da Shade e Federica Carta si è riunita per incidere la loro terza collaborazione, Per Sempre Mai.

“Se soltanto sapessi quanto mi hai fatto a pezzi non ci crederesti mai“, canta lei, “io e te non si matcha come Nike e Adidas” rappa lui.

LDA | Granita

LDA ha deciso di cavalcare l’onda dei tormentoni estivi pubblicandone uno super radiofonico che canta così: “fred-da come una gra-ni-ta, ghiaccio sulla lingua ahia ahia ahia“. Perfetta per sorseggiare una granita in uno stabilimento balneare lowcost.

Benji e Finley | Dove e Quando (Remix)

Benji si è diviso da Fede per intraprendere una carriera solista ed è tornato con un singolo che aveva inciso proprio con lui ma questa volta in collaborazione con una band che andava di moda 15 anni fa. Stiamo praticamente ascoltando cinque trentenni che cantano una hit per regazzine. E va bene lo stessoooooo.

Myss Keta | Profumo

Myss Keta dopo aver rivoluzionato Il Capello di Edoardo Vianello facendoci ballare con Finimondo, questa estate ha deciso di farlo con Profumo, ispirata a Profumo Di Mare di Little Tony. Resta in testa al primo ascolto.

Albe | Così Come Sei

Direttamente dalla scorsa edizione di Amici, oggi ha pubblicato il proprio singolo anche Albe, la versione 2.0 di Sangiovanni. Canzone meh.