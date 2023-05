Gian Maria Sainato si è invaghito di Cristina Scuccia: “Gliel’ho confessato e ricambia l’interesse”

Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia si sarebbero confessati il proprio interesse l’uno per l’altra.



A rivelarlo è stato proprio il modello a Helena Prestes, entrambi esiliati a L’Isola di Sant’Elena.

“Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco – non c’erano le telecamere – le ho detto ‘ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza, mi piace il tuo carattere‘ e lei mi ha risposto ‘anche tu penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io qua non inizierei nessuna frequentazione‘”.

Gian Maria Sainato ha poi ripreso questo discorso anche in confessionale, dove ha dichiarato:

“Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi”.