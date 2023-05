Pazza Musica, ecco il tormentone estivo di Mengoni e Elodie: video e testo

Reduce dal successo al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest, oggi Marco Mengoni ha pubblicato il suo nuovo album, Materia (Prisma). Nel disco c’è anche il duetto con Elodie, Pazza Musica. Il pezzo è forte, immediato e sicuramente dominerà le classifiche tutta l’estate. Il video musicale (come previsto) è un chiaro omaggio agli anni 90 ed Elodie con questo look è ancora più bella del solito (se mai fosse possibile).





Pazza Musica, il testo.

Giuro che oggi me ne sto per i fatti miei

Chissà cosa cerco dentro a un display

E non mi va di pensare

Forse è l’effetto della tv

La notte sembra il mattino ma che cretino non bevo più

Come Cher con l’autotune mi rimani in testa e non mi passa più

Però si vede il mare non stiamo così male

Corriamo forte sopra le paure e il panico

Per mandare tutto al Diavolo

Senza nessun perché

Ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada, yeah

Poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno

Solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

